ارتفاع طفيف بطلبات الرهن العقاري فى الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس، عقب هبوط حاد بنسبة 10.1% خلال الأسبوع السابق.
وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، زاد حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.5% على أساس معدل موسميًا، مع تراجع تكاليف الرهن العقاري بما يتماشى مع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط إشارة الفيدرالي لإنهاء مرتقب لدورة التشديد النقدي.
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وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“انخفضت فائدة الرهن العقاري للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل المعدل الثابت لمدة 30 عامًا أدنى مستوى منذ أبريل 2023 عند 6.44%”.
ووفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء، انخفضت طلبات إعادة تمويل قرض المنزل بنسبة 0.1% خلال الأسبوع الماضي، لكنها تعتبر مرتفعة بنسبة 85% عن نفس الأسبوع قبل عام واحد.
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