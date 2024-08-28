ارتفاع طفيف بطلبات الرهن العقاري فى الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس، عقب هبوط حاد بنسبة 10.1% خلال الأسبوع السابق.

وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، زاد حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.5% على أساس معدل موسميًا، مع تراجع تكاليف الرهن العقاري بما يتماشى مع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط إشارة الفيدرالي لإنهاء مرتقب لدورة التشديد النقدي.

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وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“انخفضت فائدة الرهن العقاري للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل المعدل الثابت لمدة 30 عامًا أدنى مستوى منذ أبريل 2023 عند 6.44%”.

ووفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء، انخفضت طلبات إعادة تمويل قرض المنزل بنسبة 0.1% خلال الأسبوع الماضي، لكنها تعتبر مرتفعة بنسبة 85% عن نفس الأسبوع قبل عام واحد.