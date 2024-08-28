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ارتفاع طفيف بطلبات الرهن العقاري فى الولايات المتحدة

8/28/2024 3:06:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس، عقب هبوط حاد بنسبة 10.1% خلال الأسبوع السابق.

وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، زاد حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.5% على أساس معدل موسميًا، مع تراجع تكاليف الرهن العقاري بما يتماشى مع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط إشارة الفيدرالي لإنهاء مرتقب لدورة التشديد النقدي.

موضوعات متعلقة بنك إسرائيل المركزي يثبت سعر الفائدة عند 4.5% ويحذر من ضغوط التضخم مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض روسيا والهند تتفقان على التعاون في مجال حالات الطوارئ

وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“انخفضت فائدة الرهن العقاري للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل المعدل الثابت لمدة 30 عامًا أدنى مستوى منذ أبريل 2023 عند 6.44%”.

ووفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء، انخفضت طلبات إعادة تمويل قرض المنزل بنسبة 0.1% خلال الأسبوع الماضي، لكنها تعتبر مرتفعة بنسبة 85% عن نفس الأسبوع قبل عام واحد.

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