67.3 مليون جنيه مبيعات الأراضى الصناعية فى ((السويس الجديدة))

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة مبيعات الأراضى الصناعية فى مدينة السويس الجديدة نحو 67.3 مليون جنيه بمساحة 15.9 فدان خلال عامى 2023 و2024.

ووفقاً لبيانات حصلت عليها ((البورصة))، سجلت مبيعات الأراضى الصناعية فى ((السويس الجديدة)) نحو 19.9 مليون جنيه خلال عام 2023، موزعة على مساحة 5.13 فدان ما يعادل 21.5 ألف متر مربع.

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كما باع جهاز مدينة السويس الجديدة أراضى صناعية بقيمة 47.3 مليون جنيه لمساحة 10.8 فدان تعادل 45.5 ألف متر مربع منذ بداية عام 2024.

وتوزعت الأراضى على أنشطة صناعية متنوعة، منها مواد بناء، وصناعات معدنية، وصناعات خشبية ومعدنية، وصناعات كيماوية.

وقالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، إنَّ المدينة تعتبر من أكثر المناطق الجاذبة للمستثمرين، خاصة بعد أعمال التطوير التى تنفذ بقطاعات البنية التحتية والخدمية.

وأضافت ((مخلوف)) لـ((البورصة))، أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين بالقطاع الصناعى على شراء الأراضى فى مدينة السويس الجديدة.

وانتهى جهاز مدينة السويس الجديدة مؤخراً، من تخصيص أراضٍ لـ5 شركات بأنشطة صناعية متنوعة، وذلك بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار.

فيما بلغت قيمة الأراضى التى تم تخصيصها بآلية السداد بالدولار من قبل هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة السويس الجديدة خلال عام 2023 نحو 1.51 مليون دولار أمريكى موزعة على 14 طلباً من المستثمرين.