Thursday, 29 August 2024 07:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


67.3 مليون جنيه مبيعات الأراضى الصناعية فى ((السويس الجديدة))

8/28/2024 3:06:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت حصيلة مبيعات الأراضى الصناعية فى مدينة السويس الجديدة نحو 67.3 مليون جنيه بمساحة 15.9 فدان خلال عامى 2023 و2024.

ووفقاً لبيانات حصلت عليها ((البورصة))، سجلت مبيعات الأراضى الصناعية فى ((السويس الجديدة)) نحو 19.9 مليون جنيه خلال عام 2023، موزعة على مساحة 5.13 فدان ما يعادل 21.5 ألف متر مربع.

موضوعات متعلقة الحكومة تجهز لطرح 84 فرصة استثمارية لإضافة 48.5 ألف غرفة فندقية 24.3 مليار جنيه مبيعات“هايد بارك العقارية” النصف الأول من 2024 “منصات” تطرح مشروع“Begonia Residence” فى“القاهرة الجديدة”

كما باع جهاز مدينة السويس الجديدة أراضى صناعية بقيمة 47.3 مليون جنيه لمساحة 10.8 فدان تعادل 45.5 ألف متر مربع منذ بداية عام 2024.

وتوزعت الأراضى على أنشطة صناعية متنوعة، منها مواد بناء، وصناعات معدنية، وصناعات خشبية ومعدنية، وصناعات كيماوية.

وقالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، إنَّ المدينة تعتبر من أكثر المناطق الجاذبة للمستثمرين، خاصة بعد أعمال التطوير التى تنفذ بقطاعات البنية التحتية والخدمية.

وأضافت ((مخلوف)) لـ((البورصة))، أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين بالقطاع الصناعى على شراء الأراضى فى مدينة السويس الجديدة.

وانتهى جهاز مدينة السويس الجديدة مؤخراً، من تخصيص أراضٍ لـ5 شركات بأنشطة صناعية متنوعة، وذلك بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار.

فيما بلغت قيمة الأراضى التى تم تخصيصها بآلية السداد بالدولار من قبل هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة السويس الجديدة خلال عام 2023 نحو 1.51 مليون دولار أمريكى موزعة على 14 طلباً من المستثمرين.

MENAFN28082024000202011048ID1108612017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث