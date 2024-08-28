67.3 مليون جنيه مبيعات الأراضى الصناعية فى ((السويس الجديدة))

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت حصيلة مبيعات الأراضى الصناعية فى مدينة السويس الجديدة نحو 67.3 مليون جنيه بمساحة 15.9 فدان خلال عامى 2023 و2024.
ووفقاً لبيانات حصلت عليها ((البورصة))، سجلت مبيعات الأراضى الصناعية فى ((السويس الجديدة)) نحو 19.9 مليون جنيه خلال عام 2023، موزعة على مساحة 5.13 فدان ما يعادل 21.5 ألف متر مربع.
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كما باع جهاز مدينة السويس الجديدة أراضى صناعية بقيمة 47.3 مليون جنيه لمساحة 10.8 فدان تعادل 45.5 ألف متر مربع منذ بداية عام 2024.
وتوزعت الأراضى على أنشطة صناعية متنوعة، منها مواد بناء، وصناعات معدنية، وصناعات خشبية ومعدنية، وصناعات كيماوية.
وقالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، إنَّ المدينة تعتبر من أكثر المناطق الجاذبة للمستثمرين، خاصة بعد أعمال التطوير التى تنفذ بقطاعات البنية التحتية والخدمية.
وأضافت ((مخلوف)) لـ((البورصة))، أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين بالقطاع الصناعى على شراء الأراضى فى مدينة السويس الجديدة.
وانتهى جهاز مدينة السويس الجديدة مؤخراً، من تخصيص أراضٍ لـ5 شركات بأنشطة صناعية متنوعة، وذلك بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار.
فيما بلغت قيمة الأراضى التى تم تخصيصها بآلية السداد بالدولار من قبل هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة السويس الجديدة خلال عام 2023 نحو 1.51 مليون دولار أمريكى موزعة على 14 طلباً من المستثمرين.
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