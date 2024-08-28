مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الأربعاء، لتحافظ على زخم إيجابي حتى مع تراجع الأسهم الأمريكية قبل الأرباح المتوقعة بشدة من شركة Nvidia المستفيدة من الذكاء الاصطناعي.

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.33%، مع تداول معظم البورصات والقطاعات الإقليمية الرئيسية في المنطقة الخضراء.

موضوعاتبنك إسرائيل المركزي يثبت سعر الفائدة عند 4.5% ويحذر من ضغوط التضخم ارتفاع طفيف بطلبات الرهن العقاري فى الولايات المتحدة روسيا والهند تتفقان على التعاون في مجال حالات الطوارئ

وتراجعت أسهم التعدين بنسبة 1.25%، في حين ارتفعت أسهم الكيماويات بنسبة 1.4% وارتفعت أسهم التأمين بنسبة 1.16%.

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