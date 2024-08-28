مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الأربعاء، لتحافظ على زخم إيجابي حتى مع تراجع الأسهم الأمريكية قبل الأرباح المتوقعة بشدة من شركة Nvidia المستفيدة من الذكاء الاصطناعي.
أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.33%، مع تداول معظم البورصات والقطاعات الإقليمية الرئيسية في المنطقة الخضراء.
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وتراجعت أسهم التعدين بنسبة 1.25%، في حين ارتفعت أسهم الكيماويات بنسبة 1.4% وارتفعت أسهم التأمين بنسبة 1.16%.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108612015
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