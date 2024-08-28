((التنمية الصناعية)) تخصص 350 مليون جنيه لتوصيل كهرباء مصانع ((البغدادى الصناعية))

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((عبد الحليم)): 40 مليون جنيه دفعة أولى لتركيب مرافق الكهرباء لـ 15 مصنعًا
خصصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 350 مليون جنيه لتمويل توصيل الكهرباء فى توسعات المرحلة الثالثة لمنطقة البغدادى الصناعية بمحافظة الأقصر.
قال مصطفى عبد الحليم، مدير منطقة البغدادي، إن صندوق دعم المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية سيبدأ صرف الدفعة الأولى من مخصصات التمويل، والبالغة 40 مليون جنيه، لتركيب مرافق الكهرباء لحوالى 15 مصنعًا.
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وأضاف فى تصريح لـ ((البورصة))، أن المرحلة الثالثة تضم 45 مصنعًا قيد الإنشاء، وقد انتهت المحافظة من توصيل مرافق المياه والصرف الصحي. ومع توصيل الكهرباء، من المتوقع أن تبدأ الشركات التشغيل خلال فترة زمنية قصيرة.
تقع منطقة البغدادى الصناعية على مساحة 311 فدانًا، وتُمنح الأراضى فيها كاملة المرافق مجانًا للمستثمرين، مع إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض. كما تضم المنطقة مجمعًا صناعيًا يمتد على مساحة 49 فدانًا، ويضم نحو 240 وحدة تتراوح مساحاتها بين 150 و400 متر مربع.
وبحسب تصريحات سابقة لعبد الحليم لـ ((البورصة))، تلقت محافظة الأقصر 22 طلبًا استثماريًا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتنفيذ مشروعات جديدة تتركز فى الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج فى منطقة البغدادى الصناعية، بقيمة استثمارية وصلت إلى 1.5 مليار جنيه.
وتستهدف المحافظة جذب استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، ليصل إجمالى استثمارات المصانع، والتى تشمل 24 مصنعًا، إلى 3.5 مليار جنيه.
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