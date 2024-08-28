((التنمية الصناعية)) تخصص 350 مليون جنيه لتوصيل كهرباء مصانع ((البغدادى الصناعية))

خصصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 350 مليون جنيه لتمويل توصيل الكهرباء فى توسعات المرحلة الثالثة لمنطقة البغدادى الصناعية بمحافظة الأقصر.

قال مصطفى عبد الحليم، مدير منطقة البغدادي، إن صندوق دعم المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية سيبدأ صرف الدفعة الأولى من مخصصات التمويل، والبالغة 40 مليون جنيه، لتركيب مرافق الكهرباء لحوالى 15 مصنعًا.

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وأضاف فى تصريح لـ ((البورصة))، أن المرحلة الثالثة تضم 45 مصنعًا قيد الإنشاء، وقد انتهت المحافظة من توصيل مرافق المياه والصرف الصحي. ومع توصيل الكهرباء، من المتوقع أن تبدأ الشركات التشغيل خلال فترة زمنية قصيرة.

تقع منطقة البغدادى الصناعية على مساحة 311 فدانًا، وتُمنح الأراضى فيها كاملة المرافق مجانًا للمستثمرين، مع إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض. كما تضم المنطقة مجمعًا صناعيًا يمتد على مساحة 49 فدانًا، ويضم نحو 240 وحدة تتراوح مساحاتها بين 150 و400 متر مربع.

وبحسب تصريحات سابقة لعبد الحليم لـ ((البورصة))، تلقت محافظة الأقصر 22 طلبًا استثماريًا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتنفيذ مشروعات جديدة تتركز فى الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج فى منطقة البغدادى الصناعية، بقيمة استثمارية وصلت إلى 1.5 مليار جنيه.

وتستهدف المحافظة جذب استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، ليصل إجمالى استثمارات المصانع، والتى تشمل 24 مصنعًا، إلى 3.5 مليار جنيه.