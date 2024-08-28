دراسة جديدة: التبرع بالكلى أصبح أكثر أماناً مما كان يعتقد

كشفت دراسة حديثة أن التبرع بالكلى أصبح أقل خطورة بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.. فبعد متابعة بيانات التبرع بالكلية على مدار 30 عاماً، اكتشف الباحثون أن نسبة الوفاة بين المتبرعين الأحياء انخفضت بشكل ملحوظ.



ووفقًا للدراسة، التي نشرت في مجلة "جاما"، فإن خطر وفاة المتبرع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الجراحة انخفض إلى أقل من 1 من كل 10,000. وهذا انخفاض كبير مقارنةً بالرقم القديم الذي كان يقدر بـ 3 من كل 10,000.

تطور التكنولوجيا

الدكتور دوري سيغيف، جراح زراعة الأعضاء في نيويورك لانجون هيلث، أرجع هذا التحسن إلى التطورات الحديثة في تقنيات الجراحة. وأكد سيغيف أن "العقد الماضي شهد تحسناً كبيراً في أمان عمليات التبرع بالكلى".

وقال سيغيف إنه يجب على مراكز زراعة الأعضاء تحديث إرشاداتها لتعكس هذه التحسينات، ما قد يشجع المزيد من الأشخاص على التفكير في التبرع بالكلى.

فوائد وتحديات

التبرع الحي لا يقلل فقط من وقت الانتظار للحصول على كلية، بل إن الكلى المأخوذة من متبرعين أحياء غالباً ما تدوم لفترة أطول من الكلى المأخوذة من المتوفين.

ومع ذلك، ما زال هناك بعض التحديات، مثل نقص الوعي بتفاصيل التبرع والتكاليف التي قد يتحملها المتبرعون مثل السفر أو فقدان الأجور.

ومع وجود نحو من 90,000 شخص في قائمة الانتظار لزراعة الكلى في الولايات المتحدة وحدها، يمكن أن يسهم التبرع الحي بشكل كبير في تقليل هذه القائمة ومساعدة المرضى في الحصول على الأعضاء التي يحتاجون إليها بسرعة أكبر.

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