مثقفون: المرأة الإماراتية صاحبة بصمة مؤثرة في شتى الميادين

وجه مسؤولون في المؤسسات الثقافية الإماراتية التحية للمرأة الإماراتية في يومها، الذي يجسد قيم المشاركة والعطاء والتمكين.



عائشة ديماس: صانعة الأجيال

وهنأت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، جميع النساء الإماراتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيدة بدورهن المتميز وإنجازاتهن البارزة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدة أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مثالاً ونموذجاً حياً على القدرة والإبداع والابتكار، مشددة على أهمية مواصلة دعم المرأة وإبراز إنجازاتها، لتكون حافزاً على المضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية، التي تعتبر فيها ركيزة أساسية باعتبارها صانعة الأجيال.

وأضافت أن المرأة الإماراتية في إمارة الشارقة حظيت على الدوام بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ومساندة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث قاد هذا الدعم إلى إبراز القدرات الكامنة للمرأة في مختلف المجالات، مستشهدة بالدور المحوري الذي قامت به الموظفات في هيئة الشارقة للمتاحف، بتحويل المتاحف إلى مراكز نابضة بالحياة للثقافة والتعليم من خلال ما أظهرنه من تفانٍ استثنائيّ في عملهن، محققات إنجازات ملموسة تعزز مكانة الشارقة كمركز ثقافي عالمي وحصدن عبرها العديد من الجوائز.

عبدالله الكعبي: الدور فاعل

وقال عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يمثّل اعترافاً بالدور الفاعل الذي لعبته في نهضة الوطن الشاملة باعتبارها شريكاً أساسياً في البناء والتنمية، ومناسبةً للاحتفاء بإسهاماتها الرياديّة في القطاعات التنمويّة جميعها بفضل البيئة الحاضنة التي توفّرها لها القيادة الحكيمة منذ نشأة الدولة حتى اليوم، مشيداً بما حققته بنات الإمارات من إنجازات في مختلف المجالات.

وأضاف: «لطالما حرصت قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها؛ لتنهل من أرقى العلوم والمعارف، وتصقل مهاراتها في مختلف الحقول لتكون قادرة على القيام بأدوارها بكفاءة وفاعلية، فأبدعت المرأة الإماراتية في اغتنام هذه الفرصة الثمينة، ووضعت بصمة مؤثرة في شتى الميادين، بما فيها قطاع النشر الذي يشهد تطوراً نوعياً في الإمارات بفضل جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، والتي غدت نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية والعربية، وعززت بمبادراتها الريادية حضور المرأة في هذا القطاع».

ولفت الكعبي إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في المجال الثقافي والإبداعي على الصعيدين المحلي والدولي، إن كان في قيادة المشاريع الإبداعية، أو في تمثيل الدولة على الساحة الثقافية العالمية، أو في تأسيس الأعمال الناجحة في مجال النشر، مؤكداً أن ابنة الإمارات ستمضي في مسيرة التميز شريكة مبدعة في رسم المستقبل المستدام للوطن.

راشد الكوس: مساهمة ملهمة



ومن جهته، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، إن الإنجازات الفريدة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف مناحي الحياة، بفضل الدعم الاستثنائي من القيادة الحكيمة، جعلت منها مصدر إلهام لنساء العالم. إنجازات كان محركها ذهن وقاد وطموح لا سقف له أطلقت عبرهما العنان لطاقاتها، محقّقة الكثير من المنجزات الملموسة في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تزدهر في ربوع الوطن، وخاصة في المجال الثقافي الذي لمعت المرأة الإماراتية فيه بحضورها، سواء بنتاجها الفكري، أو بريادتها للكثير من دور النشر، معززة صناعة الكتاب في الدولة.

وأضاف سعادته: «أثبتت المرأة الإماراتية حضورها بكل ثقة في فضاءات الإنجاز، ولعبت أدواراً فاعلة في ترسيخ الصورة الناصعة لوطنها محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر عطاءاتها في جميع المجالات فاستحقت بجدارة التقدير والاحترام اللذين تحظى بهما من القيادة الرشيدة بتكريس يوم للاحتفاء بها، ومن مجتمعها الذي يكرمها أفضل تكريم. إنها شريكة بناءة في مسيرة الازدهار على امتداد الوطن في الحاضر، ومساهمة ملهمة في استشراف مقومات استدامة النهضة والعمل الحضاري للغد».

ونوه المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين إلى أن الإماراتيات أبدعن في إضفاء بريق على المشهد الثقافي في الإمارات من خلال الإسهامات المميزة لهن في الكتابة والتأليف والنشر، والتي تألقن فيها على المستويين المحلي والدولي، مؤكّداً أن «جمعية الناشرين الإماراتيين» ستبقى حاضنة للمبدعات الإماراتيات، وستواصل رفدهن بشتى السبُل الممكنة كي يدوم عطاؤهن اليوم وغداً، وتستمر بصماتهن بارزة على صفحات المستقبل.

مجد الشحّي: قوة إيجابية



وفي ذات السياق، هنأت مجد الشحّي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، المرأة الإماراتية في يومها، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تمثّل فرصة للاحتفاء بجميع الإماراتيات الملهمات اللواتي يشكّلن القوة الإيجابية الداعمة في تحقيق النجاحات النوعية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات كافة، بما فيها القطاع الثقافي والإبداعي.

وأكدت أن المرأة الإماراتية، استطاعت أن تبرهن كفاءتها وقدرتها على تحقيق التميُّز في أي مجال تخوضه في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وتشريعاتها الرائدة؛ ومنها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 -2031، والرامية إلى تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة في جميع المجالات بما ينعكس على ترسيخ جودة الحياة في المجتمع.

وقالت: «في هذا اليوم لا نحتفل بإنجازات نساء الإمارات الاستثنائية وحسب، بل نحتفي أيضاً بالوطن الحُلم لكل امرأة، والذي يحقق في كل عام إنجازاً جديداً على صعيد تنافسيته عالمياً في مجالات تعزيز مكانة المرأة الريادية في مسيرة الدولة التنموية، خاصةً في مؤشرات ردم الفجوة بين الجنسين التي وصلت فيها الإمارات إلى المركز السابع عالمياً، وحافظت على صدارتها في المرتبة الأولى بين الدول العربية».

وأضافت: «إن حماية حقوق المبدعات هو جزء من رسالتنا في جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وسنواصل العمل على دعم مسيرتهن المميّزة في إثراء المشهد الثقافي بوصفهن شريكات في استدامة الإبداع والصناعات الثقافية في الإمارات».