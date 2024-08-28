ياسين عدلي من ميلان إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة

تعاقد فيورنتينا الإيطالي مع الوسط الفرنسي ياسين عدلي قادماً من منافسه المحلي ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، وفقا لما أعلنه نادي مدينة فلورنسا الأربعاء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن النادي "البنفسجي" سيدفع ما يُقارب 13 مليون يورو مع الإضافات في حال قرر الاستفادة من بند الحصول على خدمات اللاعب بشكل دائم في نهاية الموسم.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى ميلان من بوردو الفرنسي في صيف العام 2021 مقابل 8.75 مليون يورو، ودافع عن ألوانه في 39 في جميع المسابقات، مسجلا هدفا واحدا في مواجهة روما بالدوري المحلي في 14 يناير 2024.

ويسعى فيورنتينا بالتعاقد مع عدلي إلى تدعيم صفوفه تحت قيادة مدربه الجديد رافاييلي بالادينو الذي خلف فينتشينتسو إيتاليانو المنتقل لتدريب بولونيا.

ولم يحقق فيورنتينا أي فوز في ثلاث مباريات حتى الآن هذا الموسم، بتعادله محليا أمام الصاعدين بارما 1-1 وفينيتسيا من دون أهداف، إضافة إلى تعادله 3-3 مع ضيفه بوشكاش أكاديميا المجري ضمن ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى الكونفرس ليغ التي حل وصيفا فيها في 2023 و2024.

وإضافة إلى عدلي، سبق لفيورنتينا التعاقد مع العديد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، أبرزهم حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، المهاجم مويز كين من يوفنتوس، لاعب الوسط أندريا كولباني من مونتسا، والمدافع الكرواتي مارين بونغراتشيتش من ليتشي.

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