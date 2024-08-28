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الفارسة الإماراتية ليلى المرزوقي تحرز لقب سباق القدرة بسلوفاكيا

8/28/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أحرزت الفارسة ليلى المرزوقي لقب سباق تحدي القدرة الدولي لمسافة 140 كلم“3 نجوم” على ميادين سامورين في سلوفاكيا.

وانتزعت المرزوقي اللقب الأول لها خارج الدولة، قاطعة المسافة الكلية على صهوة الجواد "زوري" محققة 12:06:36 ساعة وبمعدل سرعة 16 كلم/ساعة.

وأكدت المرزوقي أن الفوز الأول لها خارج الدولة يعنى لها الكثير مع خيلها الذي يعتبر أيضاً أول خيل تقتنيه في أوروبا وتشارك به، كما أنه يبرز قدرات المرأة الإماراتية بخوض التحدي في السباقات الخارجية.

وتوجهت بالشكر والتقدير الى إسطبلات الكمدة على الدعم والتحفيز لها، ومساعدتها على تحقيق تطلعاتها لتصبح فارسة متميزة في سباقات القدرة.

وقالت " وجدت التشجيع من الأسرة والوالد لتحقيق شغفي في الفروسية، كذلك حصلت على دعم كبير من إسطبلات شيرين في سلوفاكيا بإشراف المدربة دومينيكا لتدريب خيلي "زوري" وتجهيزه لهذا السباق".

يذكر أن المرزوقي أحرزت 3 ألقاب الموسم الماضي، إذ جاء الأول في سباق الوصل لمسافة 101 كلم بمدينة دبي الدولية للقدرة على صهوة الفرس "تونكي دي بو مارلي"، في نوفمبر الماضي، ثم كان الثاني في سباق كأس يوم الشهيد على صهوة "تشافيك درابي"، بمدينة دبي الدولية للقدرة في نوفمبر أيضاً، وثالثاً في سباق الاسطبلات الخاصة ضمن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد للقدرة في قرية بوذيب العالمية للفروسية على صهوة الجواد "تشافيك درابي"، في فبراير الماضي.

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