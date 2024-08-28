الهاملي يشارك في حمل الشعلة البارالمبية لـ باريس 2024

شارك سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، عضو اللجنة الدولية، رئيس بعثة الإمارات في الألعاب البارالمبية "باريس 2024" في حمل شعلة الدورة أمس الثلاثاء في جولتها الأخيرة بباريس قبل وصولها إلى مقر افتتاح الدورة مساء اليوم في المسافة الواقعة بين شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد.

وتناوب أعضاء اللجنة البارالمبية الدولية، في اليوم الأخير، على حمل الشعلة التي طافت ما يقرب من 50 مدينة منذ وصولها إلى الشواطئ الفرنسية يوم الأحد الماضي قادمة من ستوك ماندفيل في بريطانيا، مسقط رأس الألعاب البارالمبية.

وعبر الهاملي عن تقديره للجنة المنظمة الفرنسية للألعاب البارالمبية، والاحتفاء المجتمعي بمسيرة شعلة الدورة في شوارع باريس، وتقدير الجماهير لفعاليات هذه الدورة المميزة.

كما حرص الهاملي أمس على لقاء أعضاء بعثة الإمارات في قرية الرياضيين عشية افتتاح الدورة، ودعاهم إلى بذل قصارى جهدهم ليكونوا عند حسن الظن، وقال: "أصحاب الإرادة يؤكدون دائما إنهم على قدر التحدي، ووهو ما تثبته إنجازات الإمارات في الألعاب البارالمبية على مدار الـ 24 عاما الماضية، والتي توجوا خلالها بـ22 ميدالية ملونة".

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