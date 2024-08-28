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(ليكيب) الفرنسية: كومان وافق على الرحيل للهلال السعودي

8/28/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم الأربعاء أن الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وافق على الانتقال لفريق الهلال السعودي.

ووفقا لتقرير الصحيفة الشهيرة، فقد أبلغ الجناح الفرنسي بالفعل إدارة النادي الألماني بقراره.

من جانبها، أفادت شبكة (سكاي) أن بايرن توصل لاتفاق مع الهلال بشأن إبرام الصفقة، علما بأن كومان شارك صباح اليوم في تدريبات الفريق البافاري.

يذكر أن النجم البرازيلي نيمار يلعب أيضا في صفوف الهلال، الذي تعاقد مؤخرًا مع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت ليكيب في وقت سابق إلى أن كومان غير راضٍ عن حقيقة أن بايرن ينظر بعين إيجابية إلى فكرة بيع اللاعبين الأعلى أجرا في صفوفه.

وانضم كومان إلى بايرن عام 2015، حيث كان أبرز ما قدمه مع النادي تسجيله هدف تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، عقب فوزه 1 / صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية للمسابقة.

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