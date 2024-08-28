الكونميبول يعاقب 11 لاعباً من منتخب الأوروغواي بسبب أحداث كوبا أميركا

أعلن الاتحاد الأميركي الجنوبي (كونميبول) عن معاقبة 11 لاعبا من الأوروغواي بسبب الأحداث التي رافقت المباراة ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أميركا الشهر الماضي، بينهم مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونييس الذي أوقف 5 مباريات.

وبالإضافة إلى نونييس، تم ايقاف رودريغو بنتانكور 4 مباريات، وكل من ماتياس اوليفيرا ورونالدو اراوخو وخوسيه ماريا خيمينيس 3 مباريات، في حين غُرّم كل من سانتياغو ميليو وماتياس فينا وسيباستيان كاسيريس واميليانو مارتينيس وفاكوندو بيليستري وبراين رودريغيس 5 الاف دولار من دون ايقافهم.

واشتبك لاعبو الأوروغواي مع الجماهير الكولومبية عقب خسارتهم 0-1 في نصف نهائي البطولة القارية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز