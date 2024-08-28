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دبي تستضيف سباق لي تاب العالمي للدراجات الهوائية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط

8/28/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف دبي في الثاني من فبراير 2025، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط سباق (لي تاب دبي) للدراجات الهوائية، أشهر سباق مخصص للهواة، المقدم من طواف فرنسا للدراجات الهوائية (تور دي فرانس).

تنظم السباق شركتا بيلتون، وبي كول للفعاليات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية شركة سكودا للسيارات.

وجرى الإعلان عن الاستضافة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر مجلس دبي الرياضي، وتم فيه الكشف عن تفاصيل الحدث الذي سيكون إضافة مهمة لفعاليات رياضة الدراجات الهوائية بالدولة.

وتسلم سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نسخة من القميص الرسمي لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكذلك قميص فريق المجر الذي قدمه ممثلون عن غرفة التجارة المجرية الذين حضروا المؤتمر وأكدوا مشاركة أكثر من 50 دراجا من منتسبيهم في السباق.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن القميص الرسمي لسباق "لي تاب دبي" الذي يحمل صور لأهم معالم دبي.

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