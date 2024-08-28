Thursday, 29 August 2024 07:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواجهات متوازنة في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة

8/28/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية دوري الدرجة الأولى، عن مواجهات متوازنة في الدور الأول، وتجمع الإمارات مع مصفوت، وجلف مع دبا، وفليتوود يونايتد مع الفجيرة، والحمرية مع الذيد، وحتا مع العربي، والجزيرة الحمراء مع الظاهرة، وجلف يونايتد مع يونايتد.

ويصعد الفائزون من تلك المواجهات إلى الدور التالي، الذي تأهل الظفرة إليه مباشرة، حيث ينتظر الفائز من لقاء جلف يونايتد ويونايتد، مع العلم بأنه سيتأهل في نهاية مباريات الدور التمهيدي، فريقان للانضمام واللعب مع 14 نادياً مشاركاً في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، للعب من الدور الـ 16 الرئيس للكأس الغالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN28082024000110011019ID1108611959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث