مواجهات متوازنة في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية دوري الدرجة الأولى، عن مواجهات متوازنة في الدور الأول، وتجمع الإمارات مع مصفوت، وجلف مع دبا، وفليتوود يونايتد مع الفجيرة، والحمرية مع الذيد، وحتا مع العربي، والجزيرة الحمراء مع الظاهرة، وجلف يونايتد مع يونايتد.

ويصعد الفائزون من تلك المواجهات إلى الدور التالي، الذي تأهل الظفرة إليه مباشرة، حيث ينتظر الفائز من لقاء جلف يونايتد ويونايتد، مع العلم بأنه سيتأهل في نهاية الدور التمهيدي، فريقان للانضمام واللعب مع 14 نادياً مشاركاً في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، للعب من الدور الـ 16 الرئيس للكأس الغالية.

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