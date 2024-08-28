إيقاف داروين نونيز خمس مباريات دولية بعد اشتباكه مع جماهير كولومبيا



تعرض الأوروغوياني داروين نونيز ليفربول لعقوبة الإيقاف خمس دولية بسبب تورطه في أحداث الفوضى خلال بلاده ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم، في الشهر الماضي.

واشتبك نونيز مع جماهير كولومبيا عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، وذلك بعد اندلاع مشاجرة بالقرب من الأماكن المخصصة لعائلات لاعبي منتخب أوروغواي.

وخسر منتخب أوروغواي بهدف أمام كولومبيا الذي لعب الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين، ليفرط في فرصة التأهل للنهائي.

كما تم تغريم نونيز 15 ألف جنيه إسترليني (8ر19 مليون دولار)، علما بأنه تم تصويره وهو يرمي كرسيا في اتجاه جماهير كولومبيا.

كما تم فرض عقوبات على لاعبين آخرين من منتخب اوروغواي وهم رودريجو بينتانكور لاعب وسط توتنهام، الذي شارك في الشجار، وتم أيقافه أربع مباريات دولية وغرامة قدرها 12 ألف جنيه إسترليني، ، وماتياس أوليفيرا ورونالد أراوخو وخوسيه خيمينيز الذين تم أيقافهم ثلاث مباريات دولية لكل منهم.

ودافع مسؤولو اتحاد كرة القدم في أوروغواي عن لاعبيهم في أعقاب الحادث، بداعي أنهم كانوا يحاولون ببساطة منع عائلاتهم من التعرض للأذى.

من جانبه قال مارسيلو بييلسا مدرب أوروغواي "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله أن اللاعبين تفاعلوا مثل أي إنسان آخر"، فيما رفض تعرض لاعبيه لعقوبات.

وتساءل بيلسا "إذا رأيت زوجتك أو والدتك أو طفلا يتعرض للهجوم، فماذا ستفعل؟ هل سنطالب بمعاقبة الأشخاص الذين دافعوا عن أنفسهم؟"

وستحرم عقوبة الإيقاف نونيز من المشاركة في مباريات باراغواي وفنزويلا وبيرو وإكوادور، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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