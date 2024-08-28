العين يمدد عقد نجمه المغربي سفيان رحيمي أربع سنوات

أعلن نادي العين عن تمديد عقد نجمه المغربي سفيان رحيمي لأربع سنوات مقبلة حتى عام 2028، في خطوة أسعدت جماهير النادي التي ساورها القلق بعد تواتر أنباء بالفترة الأخيرة عن سعى بعض الأندية

الخليجية والأوربية لخطب ود اللاعب الذي أظهر تألق ملحوظا مع الفريق البنفسجي خلال الفترة الماضية وخصوصا في دوري أبطال آسيا إذ ساهم بفعالية في تتويج

الزعيم باللقب القاري في نسخته الأخيرة قبل التعديل، كما توج اللعب

بجائزتي أفضل و هداف البطولة

برصيد 13 هدفا

سجل معظمها في الأدوار

الإقصائية

بواقع 8 أهداف.

وتترقب الجماهير العيناوي ظهورا

متميزا

للنجم المغربي

مع العين خلال الفترة المقبلة والتي يواجه فيها الفريق تحديات عدة وقوية على المستويين الداخلي والخارجي إذ يشارك في بطولة كأس القارات، وبطولة النخبة الآسيوية،

ومونديال العالم للأندية، بالإضافة إلى

المسابقات المحلية الثلاث

دوري ادنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتعليقا

على

تمديد عقد اللاعب قال محمد ابراهيم المحمود عضو مجلس ادارة شركة الكرة بنادي العين:

اليوم

نعلن عن

تمديد عقد

النجم العيناوي (مرعب آسيا) سفيان رحيمي لمدة أربع سنوات مقبلة حتى 2028،

وهذا بفضل دعم

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ومتابعتهما

الحثيثة لهذا الملف وهذا تأكيد على ما ذكرناه سابقا بأن سفيان رحيمي هو

إبن العين والنادي ولا شك

في أن العلاقة مستمرة

بين

اللاعب

والنادي لأعوام مقبلة والحمدلله وفقنا اليوم

في الإعلان رسمي عن تمديد عقد اللاعب

متمنين له ولزملائه التوفيق في

المرحلة المقبلة.





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