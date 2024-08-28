(فيفا) يوافق على إقامة مباريات فلسطين على أرضها بتصفيات كأس العالم 2026



وافق الاتحاد الدولي (فيفا) على إقامة المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026 على أرضه وبين جماهيره.

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، ذكر اتحاد الكرة الفلسطيني "تلقينا خلال الأيام الماضية، قرارا من فيفا، والاتحاد الآسيوي للعبة، بإقامة منتخبي فلسطين والأردن ضمن تصفيات مونديال 2026 على استاد فيصل الحسيني بفلسطين".

وأضاف البيان "وقد تلقينا أمس الثلاثاء رسالة من الاتحادين الآسيوي والدولي، مفادها بتعذر إقامة المباراة في فلسطين نظرا لضيق الوقت، وخشية من أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول الأشقاء الأردنيين، وأيضا عرقلة دخول الكوادر الفنية المكلفة بالإشراف على المباراة، ووفدي الاتحادين الآسيوي والدولي، ولذلك ارتأينا مضطرين أن نلعب هذه المباراة فقط في ماليزيا".

وفي ختام بيانه، شدد اتحاد الكرة الفلسطيني "إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نؤكد أن الترتيبات جارية لاستضافة المباراة الثانية على ملعبنا لمنتخبنا في التصفيات أمام شقيقه الكويتي في 15 أكتوبر المقبل على أرض فلسطين".

ويشارك منتخب فلسطين للمرة الأولى في تاريخه بالدور الثالث (الأخير) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يتواجد في المجموعة الثانية برفقة منتخبات كوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان، بالإضافة للأردن والكويت، حيث يتأهل المتصدر والوصيف للنهائيات مباشرة.

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