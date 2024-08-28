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الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الضفة الغربية

8/28/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، العملية العسكرية العدوانية التي تشنها إسرائيل على الضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من أحد عشر شهيداً، وتضمنت فرض حصار شامل على مدن كبيرة ومناطق واسعة في الضفة.

وقال الأمين العام للجامعة، في بيان أصدره اليوم، إن الاقتحامات والهجمات الوحشية وعمليات القتل التي تمارسها إسرائيل في مدن شمال الضفة، فضلاً عن تدمير البنية التحتية وحصار المستشفيات تُمثل توجهاً خطيراً يستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني والانقلاب على بقايا الاتفاقات الموقعة، وإعادة ضم الأراضي الفلسطينية تنفيذاً لأجندة اليمين المتطرف.

وأضاف أن هذا التوجه لا يمكن فصله عن التصريحات الخطيرة، والمرفوضة كليا، التي يطلقها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية حول المسجد الأقصى.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن إسرائيل تخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين في كل مكان، وإن العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا علاقة لها بهجمات السابع من أكتوبر، وإنما الهدف هو جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة على أرضهم، سواء في الضفة أو القطاع المحتل، وممارسة الترهيب المستمر عبر استباحة الدماء، تنفيذاً لمخططات التهجير وتصفية القضية.

وأكد أبو الغيط، أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد الذي يتعمد دفع الأمور في المنطقة إلى حافة الهاوية، وفتح جبهات جديدة، وإشعال الحرائق على نحو يجر الأوضاع نحو الانفجار.

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