إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي أكتوبر المقبل

تطلق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 28 نوفمبر المقبل.

ويعتبر البرنامج الذي شهد تخريج 60 مسؤولاً عن الاتصال الحكومي في دفعتيه الأولى والثانية، أول دبلوم تنفيذي من نوعه في المنطقة يستهدف تأهيل فرق الاتصال الحكومي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي وبشكل فعال.

ويستهدف البرنامج تأهيل مسؤولي الاتصال الحكومي لمواجهة مختلف التحديات التي تساعدهم على الحفاظ على مواءمة الرسائل الإعلامية لجهاتهم الحكومية مع الرؤية والاستراتيجية والرسائل الرئيسية للحكومة، حيث يقع على عاتق موظفي الاتصال الحكومي مسؤولية الحفاظ على الهوية والصورة الإعلامية للجهات الحكومية.

ويسعى البرنامج إلى تعريف منتسبيه على التحولات الرقمية في منظومة التواصل الحكومي والمطبقة في كبرى المنظمات العالمية، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم على قيادة وتطوير الاتصال الرقمي، وتأهيل متخصصي الاتصال الحكومي لإعداد استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعي التي تتماشى مع أهداف مؤسساتهم، وتنفيذ استراتيجية إعلامية فعالة تواكب أحدث التقنيات التي تضمن وصول الرسائل المحددة للجهات الحكومية إلى جمهورها المستهدف.

وانطلق التسجيل في برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي الذي يستهدف مشاركة 25 منتسباً في دفعته الثالثة، اليوم عبر الرابط: ، حيث يستهدف البرنامج موظفي إدارات الاتصال المؤسسي في الدوائر الحكومية في دولة الإمارات، ممن يمتلكون خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإعلام والاتصال.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن البرنامج يجسد التزام الكلية بتطوير مهارات الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الحكومية في الدولة ، والعمل على تنمية خبراتها المؤسسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، عبر مناهج متطورة تعمل على صقل مهاراتهم القيادية وتوسيع معارفهم حول أحدث التطورات في مجالات الاتصال الحكومي والسياسات الحكومية العامة ووضع الاستراتيجيات والخطط.

وأضاف أن البرنامج نجح في دفعتيه الأولى والثانية في صقل إمكانات جيل جديد من قادة الاتصال الحكومي الذين يمتلكون المهارات الرقمية اللازمة التي تمكنهم من نقل رسائل دوائرهم بطريقة فعالة وبما يضمن تقديم منظومة اتصال حكومي مبتكرة ومتطورة، تعزز التواصل الفعال مع المواطنين.

وقال: "سعداء بالتعاون للعام الثالث مع أكاديمية الإعلام الجديد لتقديم الدبلوم الذي يتميز ببرامجه المتطورة والتي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، وأيضاً تلك التي تم تصميمها من قبل خبراء في مجال الاتصال الحكومي والرقمي".. مشيراً إلى أن البرنامج يشتمل على محاضرات وورش عمل تفاعلية، وفرص للتواصل والتفاعل المباشر مع نخبة من أفضل المتخصصين في هذا المجال.

من جانبه ، قال حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد " نعمل من خلال برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي على تأهيل وبناء قدرات كوادر قادرة على قيادة قطاع الاتصال الحكومي وتحقيق التنافسية العالمية في مجال الاتصال الرقمي في القطاعات الحكومية، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات المتطورة في مجال الإعلام الرقمي والتي توفر بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم واكتساب رؤى جديدة يمكنهم تطبيقها في عملهم اليومي".

وأضاف: "يتعرف المشاركون في البرنامج على أحدث أدوات الاتصال الحكومي وأهم الممارسات المتبعة والناجحة في هذا المجال، حيث نسعى عبر البرنامج إلى تعزيز وعي المنتسبين بخصائص منصات التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها في التواصل الحكومي، فضلاً عن إكسابهم مهارة التعامل مع هذه المنصات، وتدريبهم على توظيف إمكاناتها في تعزيز التفاعل بين المؤسسات والجمهور".

وقال: "تجسد شراكتنا مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الرائدة في تدريس منهجيات التميز في الإدارة الحكومية، الحرص على الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية والاستجابة للحاجة المتزايدة لتعزيز مهارات المستقبل لدى موظفي الحكومة، عبر برامج تعليمية متقدمة تسهم في تحقيق رؤية دولتنا في الريادة والابتكار".

ويلبي برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، التطلعات نحو تطوير منظومة اتصال حكومي حديثة ومتطورة، تواكب تعاظم دورها في تقديم خدمات ومتطورة وحديثة للمواطنين، وبما يسهم في دعم ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية، في وقت تتزايد فيه أهمية قيام الحكومات بتقديم اتصال فعال مع الجمهور يواكب التطور المتسارع في قطاع الاتصال ووسائله، وتنوع حاجات الجمهور المعلوماتية والخدمية.

وفي إطار البرنامج يتم تناول عدة أدوات أكاديمية وتطبيقات عملية تتيح للمشاركين فرصة للتعلم والتعرف على التحديات التي تواجهها إدارات الاتصال الحكومي في العصر الرقمي عبر تطوير مهارات وقدرات مسؤولي الاتصال الحكومي في مختلف الجهات الحكومية، وتمكينهم من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين لاستخدام أدوات ووسائل الاتصال الرقمي بشكل فعال يعزز التواصل مع الجمهور وتحقيق أهداف الاستراتيجيات الحكومية.

ويسعى البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها مساعدة المشاركين على التعرف على توجهات حكومات المستقبل، وتطورات التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتحفيز فرق الاتصال على اتباع أفضل الممارسات، ومواكبة أحدث التقنيات الجديدة والقنوات العالمية، وإدارة منظومة الاتصال الرقمي بأكملها، لضمان وصول الرسائل المحددة إلى الجماهير المستهدفة.

وتعمل النسخة الثالثة من البرنامج طوال 8 أسابيع على تأهيل المنتسبين على إعداد استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعية التي تتماشى مع أهداف مؤسساتهم، وذلك خلال 76 ساعة تدريبية مكثفة تدور حول 13 محوراً وموضوعاً متنوعاً يقدمها 15 محاضراً وخبيراً ومتحدثاً تعمل على تأهيل المشاركين على الحفاظ على الهوية والصورة الإعلامية لمؤسساتهم الحكومية.

وينقسم برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي إلى جزئين، الأول سيتم عقده من قبل فريق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 29 من الشهر نفسه، فيما يتولى فريق أكاديمية الإعلام الجديد الجزء الثاني في الفترة من 4 نوفمبر وحتى 28 من الشهر نفسه.

ويتضمن الجزء الخاص بالكلية ثلاثة محاور، الأول يدور حول حكومات المستقبل، حيث سيتم استعراض السيناريوهات والملامح الرئيسية لحكومة المستقبل، إضافة إلى التعريف بمفهوم التنافسية العالمية وكيفية قيام الدول والمؤسسات بالاستفادة من هذا المفهوم.

فيما يأتي المحور الثاني تحت عنوان "العهد الرقمي الجديد"، حيث يتناول طرق تسخير التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة عمل الدوائر الحكومية، وطرق الاستثمار في قطاع الرقمنة الذي يحمل الكثير من الطموحات غير المسبوقة للمجتمعات، ويقدم المحور الثالث دراسة عن منهج الاتصال الحكومي الحديث في دولة الإمارات.

ويتضمن القسم التدريبي الذي تستضيفه أكاديمية الإعلام الجديد عدداً من المحاور التي تنطلق بتناول اللغة والمصطلحات والمبادئ الأساسية للاتصالات الرقمية، بهدف تبسيط وفهم المشهد الرقمي وتحدياته وبما يمكن صناع القرار من تطوير استراتيجية واضحة تتماشى مع الجماهير المستهدفة.

وتستعين الأكاديمية بنخبة من الخبراء الذين يعملون على إكساب المشاركين مهارة وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد للاتصالات الرقمية، والتعامل مع مختلف القنوات الرقمية، وتوظيف تقنيات السرد القصصي لإنشاء محتوى رقمي جاذب للجماهير، والاستعانة بخطط نشر للمحتوى الخاص بهم لتحقيق أقصى قدر من التأثير، ووضع خطة اتصال للأزمات، وتقديم البيانات المطلوبة للجمهور، وأصحاب المصلحة، والمدراء، وتحسين البيانات الصحفية وزيادة التغطية الإعلامية، واستخدام الأدوات الرقمية التي تسهل مهامهم.

يذكر أن الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي التي تم الاحتفاء بتخريجها في شهر يونيو الماضي، شهدت مشاركة 23 كادراً من مسؤولي الاتصال الحكومي في جهات اتحادية ومحلية، حيث تلقوا تدريبات تعزز منظومة الاتصال الحكومي بأدوات جديدة ومنهجيات حديثة.

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