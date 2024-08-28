«الاتحاد لحقوق الإنسان»: «الإماراتية» ركيزة في التشاركية والاستدامة

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن المرأة الإماراتية إحدى الركائز الأساسية في التشاركية والتنمية، وبناء جسور الاستدامة.وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية،:

إنّ المرأة الإماراتية تحظى بمكانة وأهمية كبرى لدى قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأمر الذي أسهم في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى الدور الحيوي لتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في عملية التنمية المستدامة عبر توفير كافة السُبل التي أتاحت لها تحقيق النجاحات الريادية المتميزة، بفضل دعم ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتطرّقت إلى الجهود التي يقوم بها الوطن في إطار تمكين المرأة؛ مشيدةً بالتجربة الإماراتية النوعية التي أبرزتها العديد من التقارير الدولية؛ وأحدثها التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، حيث تبوأت المركز الثاني في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، كما شغلت نحو 66% من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، بما في ذلك 30% من المناصب القيادية العُليا.

وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، حرص جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان على المضي قُدماً في جهودها للإسهام في دعم وتعزيز دور المرأة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان.من جانبها، تحدثت مريم محمد الأحمدي، نائبة رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن دور القيادة الرشيدة في تشجيع المرأة الإماراتية على خوض التجربة الحقوقية، ويتمثل أبرزها في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية، والتي وفرت إطاراً للحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف وضع الخطط التي تجعل الإمارات، ضمن أكثر الدول تقدماً في مجال تمكين المرأة.

وأعربت عن شكرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها لمسيرة المواطنة الإماراتية، بما يضمن استدامة الإنجازات ومشاركتها الفاعلة في الحفاظ على الاستدامة لأجيال المستقبل، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بتمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024.

وقالت إسراء علي الأميري، عضوة مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إن إنجازات الفتاة الإماراتية متعددة منذ عهد المغفور له، الوالد والباني والمؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث خطت خطوات واسعة إلى جانب الرجل في كافة مراحل الإنتاج، لتظل راية الإمارات خفاقة ومتصدرة العديد من المؤشرات العالمية.

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