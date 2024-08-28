60 % من فريق «الاتحاد للماء والكهرباء» نساء

أكدت شركة الاتحاد للماء والكهرباء أنها عززت تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، إذ بلغت نسبة النساء الإماراتيات نحو 60% من إجمالي عدد فريق عملها، يؤكد هذا الإنجاز على سعي الشركة الدائم إلى دعم جهود التوطين بصفة عامة، وتعزيز تمكين المرأة الإماراتية في قطاعات فنية غالباً ما تكون السيطرة فيها للرجال وإمعاناً في هذا الدور الفعال والمؤثر، فإن 75% من هؤلاء النساء الإماراتيات هنّ مهندسات، مما يؤكد على دورهنّ المحوري في دفع التقدم التقني والهندسي في قطاع المرافق.

وترتكز جهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين، على استراتيجية توطين تشمل العديد من البرامج التدريبية المتخصصة، والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات تعليمية رائدة. ويضع هذا النهج المرأة عموماً والمرأة الإماراتية على وجه الخصوص، في أدوار متكاملة ضمن قطاعات حيوية عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تقنيات تحلية المياه، وتعزيز البنية التحتية للطاقة، والمساهمة في مشاريع استراتيجية واعدة، مثل مشروع البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ومثيلتها للعدادات الذكية، وغيرها.

ويتجلى نجاح هذه الحزمة التدريبية المتطورة في برامج عديدة مثل برنامج «الاتحاد للخريجين الجدد»، والذي يضم حالياً 17 خريجة إماراتية متفوقة، و«الدبلوم المهني الوطني»، الذي التحقت به 118 امرأة على مدار العام الماضي، أتيحت لهن فرصة تطوير المهارات الفنية وتعزيز المعرفة النظرية والممارسات العملية على أرض الواقع، إلى جانب برنامج «القيادة الناشئة» والذي شهد أكثر من 10 مشاركات من الإناث.

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