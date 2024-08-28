«دبي للأمن الإلكتروني» يحتفي بالكفاءات الإماراتية النسائية

أكد مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارة عالية في جميع الأدوار التي تولتها، والمهام والمسؤوليات التي أوكلت إليها في مركز دبي للأمن الإلكتروني منذ تأسيسه، وباتت تلعب دوراً رئيساً في تمكين المركز من الإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التنمية المستدامة لإمارة دبي، ولدولة الإمارات، على حد سواء.

وقال المركز، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن العديد من النساء في المركز يشغلن مناصب مهمة، تتيح لهن المساهمة الفاعلة في عملية التحول الرقمي، حيث تبلغ نسبة النساء 25 % من بين إجمالي حجم فريق العمل بالمركز، وهو تأكيد على دورهن المحوري في هذا المجال، وعلى الالتزام بتمكين المرأة، ترجمة لمستهدفات استراتيجية التوازن بين الجنسين في الدولة.

وأعربت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، عن فخرها بوجود كفاءات إماراتية نسائية في مجال الأمن السيبراني على مستوى المركز، أو على مستوى إمارة دبي، يقمن بمهام محورية في تعزيز معايير الأمن والسلامة الرقمية، مشيرة إلى الدعم والتمكين الكبير من القيادة الرشيدة، والحرص على إشراكها في كافة القطاعات الحيوية في الدولة.

وقالت إيمان العوضي نائب رئيس الشبكات والأمن السيبراني بمدينة إكسبو دبي، إن الأمن السيبراني يتيح العديد من الفرص للمرأة الإماراتية، وقدراتها التي تشمل المعرفة التقنية، وامتلاك الأدوات الحديثة والتفكير الاستراتيجي والتحليل، والتوعية والمهارات الشخصية والاجتماعية، واختبار الخطط وأنظمة الأمن والحماية، فضلاً عن التعامل مع محاولات الاختراق، وغيرها من التهديدات التي تواجه المنظومة الأمنية السيبرانية.

ولفتت عذية السويدي رئيس قسم البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني في محاكم دبي، إلى مشاركتها في مواءمة جهود الأمن السيبراني مع الأهداف الأوسع لحماية مؤسسات حكومة دبي، وتعزيز ثقافة الأمان في محاكم دبي، خلال تحديد معايير التميز في الأمن السيبراني.

وأشارت الدكتورة هبة أحمد اختصاصي دراسات المستقبل في مركز دبي للأمن الإلكتروني، إلى دورها في تطوير وصياغة معايير الأمن الإلكتروني الخاصة بتأمين إنترنت الأشياء، الأجهزة الطبية، والمركبات ذاتية القيادة، والعمل على عدة مشاريع بحثية تعنى بتطوير حلول أمنية إلكترونية، تمكن من مواكبة التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا الحديثة.

ونوهت عفراء بن فارس باحثة في مركز دبي للأمن الإلكتروني، بإحداث نقلة نوعية في مدينة دبي، من خلال منصة الشهادات الرقمية والهوية الرقمية، والذي يدار بقدرات وكفاءات إماراتية شابة، حيث تهدف هذه المنصة إلى تعزيز الثقة في الفضاء الإلكتروني، والارتقاء بجودة الخدمات في الحكومة.

وأشادت عائشة المرزوقي اختصاصي تراخيص وتصاريح الأمن السيبراني، على دعم المركز في تحقيق إنجازات بارزة لإمارة دبي، والمساهمة في تطوير معايير حماية البيانات والأمن الإلكتروني، مؤكدة مواصلة العمل للمساهمة في تعزيز مكانة دبي، كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم في الفضاء الرقمي.

وأكدت موزة الفلاسي تنفيذي أول توعية ومهارات سيبرانية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً فعالاً في قيادة العديد من المبادرات والمهام في مختلف المجالات، بما فيها مجال الأمن الإلكتروني.

وقالت عائشة الهاشمي مدقق أول نظام أمن المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن دعم دبي وسعيها لإدراج وتمكين المرأة الإماراتية في مجال التدقيق، غير مسبوق.

حيث يتكون فريق التدقيق من أغلبية نسائية، منذ تأسيسه وحتى الآن، وهو ما يعكس التزام الإمارة تجاه المشاركة النشطة للمرأة في هذا المجال.

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