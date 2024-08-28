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ميثاء الشامسي: الشيخة فاطمة مدرسة متفردة في تعزيز القيم الإنسانية

8/28/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة متفردة في تعزيز القيم الإنسانية، وإرساء ثقافة التراحم والتكافل والاجتماعي.

وقالت معاليها إن مبادرات سموها في المجال الإنساني نقلت إلى العالم نهج الإمارات في استدامة العطاء وتمكين المجتمعات الأقل حظاً.وأضافت إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تبنت منهجاً قيمياً وإنسانياً متفرداً، لذلك تركت سموها بصمات واضحة ومؤثرة في مسيرة دولة الإمارات الإنسانية والتنموية.

جاء ذلك خلال كلمة معاليها في الاحتفال الذي أقامته هيئة الهلال الأحمر بمقرها في أبوظبي أمس بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «نتشارك للغد»، بحضور راشد مبارك المنصوري الأمين العام، ونوابه والمسؤولين والموظفات والمتطوعات في الهيئة.

وأكدت معاليها أن منظور الشيخة فاطمة للعمل الإنساني يقوم على استدامته وتأثيره المباشر على تحسين جودة حياة المستهدفين، حيث ترى سموها أن المشاريع التنموية طويلة المدى وعميقة الأثر تحقق قدرة الإنسان في الاستمرار في العيش بكرامة.

وأشارت في هذا الصدد إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها عبر صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة في عدد من الدول الأفريقية، والتي حققت أهدافها في الاستقرار وتنمية المجتمعات المضيفة للاجئين.ودعت الموظفات والمتطوعات في الهلال الأحمر الإماراتي، إلى الاقتداء بفكر ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في مجالات البذل والعطاء الإنساني.

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