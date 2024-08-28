فريق أبوظبي الرياضي يفوز على بطل ميانمار بدوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم

حافظ فريق نادي أبوظبي لسيدات على حظوظه في التأهل عن فرق المجموعة الأولى أبطال آسيا بعد فوزه اليوم علي فريق مياوادي من ميانمار بهدف نظيف سجلته اللاعبة فاطمة المرزوقي في الدقيقة 83 وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدورها التمهيدي من دوري الأبطال للسيدات في نسخته الأولى.

أقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب "الأول بارك" بجامعة الملك سعود بالرياض ليتبقي اللقاء الختامي المرتقب الذي يجمع فريق أبوظبي الرياضي والنصر السعودي صاحب الأرض والجمهور يوم السبت المقبل.

وبهذا الفوز أصبح رصيد فريق أبوظبي الرياضي 6 نقاط قبل لقائه النصر السعودي .

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