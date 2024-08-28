موسى ديمبلي يهدي الاتفاق فوزاً جديداً في الدوري السعودي

فاز فريق الاتفاق على ضيفه الأخدود بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسجل المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي هدف المباراة الوحيد للاتفاق في الدقيقة 63 ،مستغلا خطأ من مدافعي الأخدود في إبعاد كرة طولية من داخل منطقة الجزاء.

وكان حكم اللقاء ألغى هدفا آخر للاتفاق سجله المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 34 بداعي التسلل.

ورفع الاتفاق رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة خلال مباراتيه بعد فوزه على الشباب بهدف الفرنسي ديمبلي أيضا.

أما الأخدود فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي بعد هزيمته بثلاثية دون رد أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الأولى.

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