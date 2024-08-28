موسى ديمبلي يهدي الاتفاق فوزاً جديداً في الدوري السعودي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز فريق الاتفاق على ضيفه الأخدود بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
وسجل المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي هدف المباراة الوحيد للاتفاق في الدقيقة 63 ،مستغلا خطأ من مدافعي الأخدود في إبعاد كرة طولية من داخل منطقة الجزاء.
وكان حكم اللقاء ألغى هدفا آخر للاتفاق سجله المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 34 بداعي التسلل.
ورفع الاتفاق رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة خلال مباراتيه بعد فوزه على الشباب بهدف الفرنسي ديمبلي أيضا.
أما الأخدود فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي بعد هزيمته بثلاثية دون رد أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الأولى.
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