Thursday, 29 August 2024 07:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موسى ديمبلي يهدي الاتفاق فوزاً جديداً في الدوري السعودي

8/28/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق الاتفاق على ضيفه الأخدود بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسجل المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي هدف المباراة الوحيد للاتفاق في الدقيقة 63 ،مستغلا خطأ من مدافعي الأخدود في إبعاد كرة طولية من داخل منطقة الجزاء.

وكان حكم اللقاء ألغى هدفا آخر للاتفاق سجله المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 34 بداعي التسلل.

ورفع الاتفاق رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة خلال مباراتيه بعد فوزه على الشباب بهدف الفرنسي ديمبلي أيضا.

أما الأخدود فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي بعد هزيمته بثلاثية دون رد أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN28082024000110011019ID1108611945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث