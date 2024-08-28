وعكات سهيل.. موجات حرارة رطبة تبشر بانقضاء الصيف

تتعرض المنطقة خلال الفترة من ظهور نجم سهيل حتى موعد الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر،

لموجات من الهواء الحار والرطب، يطلق عليها العرب

اسم "وعكات سهيل" أو "أكات سهيل" أو "زفرات سهيل"، حسب إبراهيم الجروان،

رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وقال الجروان إن هذه الموجات الحارة

المشبعة بالرطوبة

يمكن

أن تستمر حتى يتساوى طول الليل والنهار مع الاعتدال الخريفي.

ولفت الجروان إلى أن في الخليج العربي يطلقون على هذه الموجات الحارة اسم "حرة الدبس"، نظراً لأنها تتزامن مع فترة استخلاص الدبس من التمر وتخزينه. كما يُعرف هذا الوقت بـ "حرة المساطيح"، لأن هذه الفترة هي الأخيرة لتجفيف التمور على المساطيح قبل أن تنخفض درجات الحرارة وتصبح غير مناسبة للتجفيف.





