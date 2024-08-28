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قوات الأمن الروسية تحبط سلسلة هجمات إرهابية في إنغوشيا

8/28/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكنت قوات الأمن الروسية من إحباط سلسلة هجمات إرهابية في جمهورية إنغوشيا الروسية.. حيث أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له اليوم إلقاء القبض على 6 من السكان المحليين التابعين لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا كانوا يعتزمون ارتكاب أعمال تخريبية وهجمات إرهابية ضد موظفي جهاز الأمن في مدينة نازران وقرية كانتيشيفو والمواقع الدينية خاصة بمدينة سونز".

وأوضح أنه تم ضبط عبوة ناسفة وأسلحة نارية ورموز لمنظمة إرهابية في سكنى الإرهابيين إلى جانب مخبأ مجهز.. فيما احتوت هواتفهم على تعليمات بشأن كيفية تنفيذ العمليات القتالية في المدن والغابات وكيفية تجميع الأجهزة المتفجرة والحارقة.

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