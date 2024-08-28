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الأمم المتحدة تعلن تعرض إحدى سياراتها في غزة لإطلاق نار إسرائيلي

8/28/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الأمم المتحدة تعرض إحدى سيارات العمل الإنساني التابعة لها في غزة والتي كانت تحمل شارة المنظمة الدولية 10 مرات لنيران الجيش الإسرائيلي بما في ذلك رصاصات استهدفت نوافذها الأمامية بينما كانت ضمن قافلة تم تنسيق تحركها بشكل كامل مع الجيش الإسرائيلي.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريحات له اليوم (الأربعاء) عدم إصابة الموظفين اللذين كانا في السيارة ونوه إلى ما صرح به مسؤول أممي رفيع المستوى دون أن يُفصَح عن اسمه، قبل يومين للصحفيين عن الحاجة إلى عربات مصفحة في غزة وقال إن الحادثة أظهرت أهمية ذلك إذ أنقذت السيارة المصفحة حياة الموظفين وكشفت أن النظم الحالية للتنسيق غير فعالة وتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة العمل مع الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

وشدد المتحدث الدولي على ضرورة احترام الأطراف للقانون الدولي الإنساني في كل الأوقات بما يعني حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة أينما كانوا في غزة موضحا أن ذلك ينطبق على الخاضعين لأوامر الإخلاء سواء انتقلوا من أماكنهم أم لا مشيرا إلى أن من يغادرون يجب أن يتوفر لهم وقت كاف للمغادرة وطرق آمنة ومناطق آمنة أيضا يذهبون إليها.

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