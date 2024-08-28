«دبي الخيرية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

شاركت جمعية دبي الخيرية دولة الإمارات الاحتفاء بـ«يوم المرأة الإماراتية»، والذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس كل عام، بإقامة حفل للموظفات، نظمته إدارة الموارد البشرية بالاشتراك مع لجنة الفعاليات بالجمعية، تكريماً للمرأة الإماراتية من خلالهن، وتذكيراً بإنجازاتها وبدورها الفاعل في المجتمع، وحرصاً منها على ترسيخ سياسة «تمكين المرأة»، التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وتشكل محوراً أساسياً في سياستها ورؤيتها.



وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، أن فكرة تخصيص يوم وطني للمرأة الإماراتية تأتي تأكيداً على التزام حكومة الإمارات وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع، وقدرتها على تخطي الصعاب، واعترافاً بإسهاماتها التنموية المختلفة، ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب لها ولمجتمعها، ورصداً للإنجازات المتحققة للمرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة بالدولة، التي آمنت بتمكين المرأة في جميع المجالات.

وقال: «يسرنا في هذا اليوم أن نرفع خالص تحيات وتقدير جمعية دبي الخيرية إلى رائدة العمل النسائي والإنساني سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، باعتبارها قدوة للمرأة الإماراتية، والداعم الأكبر لها في كافة المجالات والصعد حتى أصبحت شريكاً حقيقياً ومؤثراً في مسيرة التقدم، التي تشهدها الدولة على مدار العقود الماضية، كما نقدم خالص التهنئة للمرأة الإماراتية بشكل عام، وجميع الموظفات بالجمعية البالغ عددهن (20) موظفة بهذه المناسبة».

وأوضح أحمد السويدي أن دبي الخيرية في مبادراتها وبرامجها تولي المرأة اهتماماً خاصاً باعتبارها اللبنة الأساسية للأسرة والمجتمع، وتسعى لرعايتها وتقديم خدمات ذات جودة عالية لها، وتعمل على تأهيلها ودعمها بمختلف المعارف والمهارات الحياتية والمهنية والمجتمعية، بما يعزز مصلحة الأسرة والمجتمع إجمالاً، والمرأة بشكل خاص.

وأشار إلى انخراط المرأة الإماراتية في منظومة الأعمال الخيرية والإنسانية خدمة للوطن، وبهدف الارتقاء والسمو بثقافة العمل الإنساني إلى آفاق واسعة، وإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والخيري.

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