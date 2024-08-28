75 % من الآباء يخشون تعرض الهاتف الذكي أطفالهم لمخاطر الإنترنت

أعلنت شركة «إتش إم دي» عن نتائج استطلاع عالمي أجرته مؤخراً، شمل حوالي 10.000 من الآباء والأمهات لأطفال والشباب، بهدف تحديد ومعالجة تأثير استخدام الهواتف الذكية ووسائل على صحة الأطفال النفسية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة «هاتف أفضل»، التي تعتزم الشركة من خلالها إطلاق سلسلة متحركة وآمنة ومخصصة لجيل ما بعد الألفية، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إنشاء هاتف أكثر أماناً كبديل للهاتف الذكي من أجل منح الآباء القدرة على التحكم والسيطرة على مدة استخدام الأطفال للهاتف، ووصولهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن شركة «إتش إم دي» الفنلندية الأصل، والموجودة في دبي والشرق الأوسط منذ 2017 كانت وراء تصنيع وابتكار بعض من أفضل أجهزة الهواتف المحمولة في العالم، بما في ذلك أجهزة نوكيا. وكان لها دور قيادي في تقديم فكرة طرح أجهزة الهواتف ذات التقنيات البسيطة، فإنها الآن تعيد تصور خصائص الهاتف الكلاسيكية من أجل المستهلك العصري، الذي يسعى لتقليل وقت تشغيل الشاشة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ثم قررت الشركة الأوروبية المصنعة للهواتف التوقف عن استخدام التكنولوجيا، التي يصعب صيانتها وإصلاحها، من خلال تقديم هواتف ذكية يمكنك إصلاحها بسهولة في المنزل- مقابل تكلفة صغيرة مقارنة بتكلفة إصلاحات المتاجر.

وتسعى الشركة المصنعة للهواتف الآن إلى العمل مع أولياء الأمور لتصميم هاتف جديد وحلول عملية، ستكون بدائل موثوقة للهواتف الذكية، وستمكن الأهالي من التحكم بمدة استخدام أطفالهم للهاتف، واستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، ومن المأمول أن يجذب الجهاز الجديد جيل ما بعد الألفية، والذي تبنى قسم منه فكرة «الديتوكس الرقمي» أوالتخلص من أضرار إدمان التكنولوجيا الرقمية.

من جانبه قال سانميت سينغ كوتشار، نائب رئيس إتش إم دي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: «لطالما كانت «إتش إم دي» ملتزمة بأسواق الشرق الأوسط، وتدرك تفردها ومدى أهميتها منذ اليوم الأول. نحن نتفهم ثقافة وأخلاقيات الأسرة العربية وطبيعتها، وندرك أن أولياء الأمور يعانون من مشكلة تقليص مدة استخدام أطفالهم للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتسعى «إتش إم دي» الآن لتقديم مجموعة من الحلول الجديدة والمبتكرة، والتي يمكنها أن تناسب الآباء وأطفالهم و«جيل ما بعد الألفية» أو أي شخص يبحث عن بدائل جيدة للهواتف الذكية. إننا واثقون بأن هذه الحلول ستسد ثغرة كبيرة جداً، وتلبي احتياجات الآباء في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وبقية الشرق الأوسط».

وتعمل «إتش إم دي» أيضاً مع عدد من الخبراء والناشطين ومجموعات دعم الأهالي لفهم الحلول المطلوبة بشكل أفضل، وسيشارك الجميع في ندوات عالمية عبر الإنترنت والمنتديات، لضمان وصول التعاون والمشاركة إلى صميم مشروع الهاتف الأفضل لدى «إتش إم دي».

وقال لارس سيلبرباور، رئيس قسم التسويق في «إتش إم دي»: «نحن في «إتش إم دي» نلتزم بشكل واضح بالعمل مع جميع الأطراف المعنية، بهدف حماية الأجيال الناشئة من التعرض المفرط للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف نقوم بإشراك الأهل المعنيين والمهتمين بالعمل معنا للحدّمن تأثير هذا التعرّض على الصحة النفسية ومهارات التواصل لدى أطفالهم».





نتائج الدراسة

كشفت نتائج البحث العالمي الجديد، الذي أجرته شركة «إتش إم دي» أن معظم الأهالي يمنحون أطفالهم هاتفاً ذكياً في عمر الـ11 للمرة الأولى، ولكن الكثيرين منهم أقروا بأنهم تمنوا لو أنهم انتظروا لمدة أطول. وأظهرت الدراسة المعمقة بأن نسبة 55 % من أولياء الأمور، الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بأن استخدام أبنائهم المستمر للهواتف المحمولة هو مصدر كبير للخلافات الأسرية، بينما قال 70 % منهم إن الهواتف الذكية تبعد الأطفال عن قضاء وقت مفيد مع عائلاتهم.

علاوة على ذلك قال 64 % من الأهالي الذين شملهم الاستطلاع إن استخدام الهواتف الذكية يؤثر سلباً على نوم أطفالهم، مما يؤدي في الأغلب إلى العديد من المشكلات النفسية والجسدية. بالإضافة إلى ذلك يقول ما نسبته 61 % أن نشاط أطفالهم البدني يقل بسبب الوقت الذي يقضونه في استخدام الهواتف الذكية، وأن أكثر من نصفهم 54 % قلقون من أن ذلك سيقلل من الوقت الذي يقضونه في التواصل مع أصدقائهم.

وتشمل النقاط الرئيسية الأخرى، التي برزت من الاستطلاع العالمي أن نحو 75 % من الأهالي يشعرون بالخوف من تعرض الهواتف الذكية أطفالهم لمخاطر الإنترنت، مع اعتراف أكثر من نصفهم بأنهم لا يعرفون ما الذي يفعله أطفالهم عند استخدامهم لهواتفهم. ويعتقد ما يقارب نصف عدد الذين شملهم الاستبيان أن استخدام الهواتف المحمولة قد غير شخصية طفلهم، بينما يدعي ثلثهم أن أبناءهم يعانون من مشكلات في شكل أجسادهم بسبب هواتفهم.





المصدر

استناداً إلى الدراسة التي طلبتها «إتش إم دي»، وأجرتها شركة بيرسبيكتس العالمية، تم إجراء مقابلات مع 10092 من الآباء، عبر 5 دول مختلفة وهي: المملكة المتحدة البريطانية، والولايات المتحدة الأمريكية، الهند، ألمانيا وأستراليا. تم إجراء الدراسة في يوليو 2024.