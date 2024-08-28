تراجع معظم مؤشرات الأسهم الخليجية باستثناء مسقط والبحرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية في جلسة الأربعاء، باستثناء سوقي مسقط والبحرين.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.44%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.48%.
أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.5% ليغلق عند 12117 نقطة (- 65 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليارات ريال. وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 86.70 ريالاً. وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وجبل عمر، وإس تي سي، ومجموعة تداول، والعربي الوطني، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4%، وتصدر سهم البحر الأحمر، ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 45.50 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم، ولتصل مكاسب السهم منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 75 %.
وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.25% إلى 7180.38 نقطة. وبلغت التداولات 72 مليون دينار.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.51% إلى 10137 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 433 مليون ريال.
فما ارتفع مؤشر البحرين العام 1.55% إلى 1,958.06 نقطة، وبتداولات 446112 ديناراً، ومؤشر بورصة مسقط 0.62% إلى 4720.237 نقطة، وبتداولات 3.39 مليون ريال.
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