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تراجع معظم مؤشرات الأسهم الخليجية باستثناء مسقط والبحرين

8/28/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية في جلسة الأربعاء، باستثناء سوقي مسقط والبحرين.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.44%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.48%.

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.5% ليغلق عند 12117 نقطة (- 65 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليارات ريال. وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 86.70 ريالاً. وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وجبل عمر، وإس تي سي، ومجموعة تداول، والعربي الوطني، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4%، وتصدر سهم البحر الأحمر، ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 45.50 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم، ولتصل مكاسب السهم منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 75 %.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.25% إلى 7180.38 نقطة. وبلغت التداولات 72 مليون دينار.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.51% إلى 10137 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 433 مليون ريال.

فما ارتفع مؤشر البحرين العام 1.55% إلى 1,958.06 نقطة، وبتداولات 446112 ديناراً، ومؤشر بورصة مسقط 0.62% إلى 4720.237 نقطة، وبتداولات 3.39 مليون ريال.

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