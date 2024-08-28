بيركشير هاثاواي أول شركة أمريكية خارج قطاع التكنولوجيا تدخل نادي التريليون

دخلت شركة بيركشير هاثاواي نادي التريليون دولار كأول شركة أمريكية من خارج قطاع التكنولوجيا تصل قيمتها السوقية إلى هذا الرقم، وذلك مباشرة بعد بيعها أسهماً بنحو 982 مليون دولار.

وبهذه القيمة السوقية، أصبحت بيركشير هاثاواي في المركز الثامن ضمن تصنيف أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية، تسبقها ميتا وأرامكو السعودية.

وأظهر إفصاح بيع شركة وارن بافيت بيركشير هاثاواي لنحو 26 لبنك أو أمريكا بمبلغ 981.9 مليون دولار خلال الأيام الماضية، وكان بافيت قد باع في 20 أغسطس 13.9 مليون سهم في البنك مقابل 550.7 مليون دولار.

يذكر أن وارن بافيت كان قد اشترى ما قيمته 5 مليارات دولار من الأسهم المفضلة والضمانات لدى Bank Of America في عام 2011 في أعقاب الأزمة المالية، مما عزز الثقة في المقرض المحاصر الذي يعاني من الخسائر المرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر.