بيركشير هاثاواي أول شركة أمريكية خارج قطاع التكنولوجيا تدخل نادي التريليون

(MENAFN
- Al-Bayan)
دخلت شركة بيركشير هاثاواي نادي التريليون دولار كأول شركة أمريكية من خارج قطاع التكنولوجيا تصل قيمتها السوقية إلى هذا الرقم، وذلك مباشرة بعد بيعها أسهماً بنحو 982 مليون دولار.
وبهذه القيمة السوقية، أصبحت بيركشير هاثاواي في المركز الثامن ضمن تصنيف أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية، تسبقها ميتا وأرامكو السعودية.
وأظهر إفصاح بيع شركة وارن بافيت بيركشير هاثاواي لنحو 26 مليون سهم لبنك أو أمريكا بمبلغ 981.9 مليون دولار خلال الأيام الماضية، وكان بافيت قد باع في 20 أغسطس 13.9 مليون سهم في البنك مقابل 550.7 مليون دولار.
يذكر أن وارن بافيت كان قد اشترى ما قيمته 5 مليارات دولار من الأسهم المفضلة والضمانات لدى Bank Of America في عام 2011 في أعقاب الأزمة المالية، مما عزز الثقة في المقرض المحاصر الذي يعاني من الخسائر المرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر.
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