بإجراء أوكراني.. أوروبا بلا غاز روسيا بدءاً من 2025.. وموسكو تحذر: أنتم المتضررون!

اعتبر الكرملين أن قرار كييف عدم تمديد العقد الحالي مع شركة "غازبروم" لتسليم الغاز الروسي إلى الأوروبيين عبر أوكرانيا إلى ما بعد 31 ديسمبر "سيضر بشكل خطير بمصالح المستهلكين الأوروبيين".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل قاطع أمس أن "أحدا لن يمدّد الاتفاق مع روسيا، انتهى الأمر".

وعلى الرغم من النزاع المستمر، سلمت روسيا ما يزيد قليلاً على 14 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في العام 2023، ولكن هذه الكمية تقل عن 40 مليار متر مكعب ينص عليها العقد.

واستفادت من هذا الغاز خصوصا النمسا والمجر وسلوفاكيا.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "مثل هذا القرار من جانب أوكرانيا سيضر بشكل خطير بمصالح المستهلكين الأوروبيين الذين ما زالوا يرغبون في شراء الغاز الروسي".

وقال "سيتعيّن عليهم ببساطة أن يدفعوا ثمنا أعلى بكثير، ما سيجعل صناعتهم أقل قدرة على المنافسة"، مذكراً بأن موسكو بدأت مناقشات مع تركيا لإنشاء "مركز للغاز" هناك.

ووُقعت الشركتان الأوكرانيتان "ناتفوغاز" Natfogaz و"غتسو" GTSOU العقد مع شركة غازبروم في نهاية العام 2019 لمدة خمس سنوات، حتى 31 ديسمبر 2024.

وبداية يوليو، أشار فولوديمير زيلينسكي إلى أن بلاده تجري مناقشات مع أذربيجان، المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي، لاستبدال الغاز الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا بالغاز الأذربيجاني.

ولكن ليس لأوكرانيا حدود مشتركة مع أذربيجان، وسيتعين نقل الغاز الأذربيجاني من خلال خط أنابيب عبر روسيا.

وكشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نهاية يوليو أن الاتحاد الأوروبي وكييف طلبا منه "تسهيل" المناقشات مع موسكو للتوصل إلى اتفاق يناسب جميع الأطراف.

رداً على بدء الحرب في فبراير 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يريد وقف الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي وعدم استيراد اي شحنة بحلول العام 2027.

وتداركا لانخفاض مبيعاتها من الغاز إلى أوروبا بشكل حاد، توجهت روسيا نحو الصين.

وأتى إعلان زيلينسكي بينما يشن جيشه هجومًا كبيرًا في منطقة كورسك الروسية منذ 6 أغسطس.

وأعلنت كييف السيطرة على بلدة سودجا، حيث محطة رئيسية لضخ الغاز، هي الأخيرة التي ما زالت تمد أوروبا بالغاز الروسي عبر شبكة أنابيب تمر في أوكرانيا.

والمحطة الأخرى الموجودة في سوخرانيفكا (شرق)، متوقفة منذ أيار/مايو 2022.



