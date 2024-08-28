حمدان بن محمد يهنّئ أوائل الثانوية العامة ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي

في لفتة تعكس الاهتمام الذي تحيط به القيادة الرشيدة الأجيال الجديدة، وحرصها على تحفيزهم للمضي قدماً في طريق التحصيل المعرفي بعزيمة وإصرار على التفوق، هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

الطلبة المتفوقين الذين وقع عليهم الاختيار ضمن "منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي"، وعددهم 40 طالباً وطالبة من الطلبة الإماراتيين والمقيمين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق كلاً من المنهاج الوزاري، والمنهاج الأمريكي (AP)، والمنهاج البريطاني بنظامي

(AS Level) و (A Level)، ومنهاج البكالوريا الدولية.

وبعث سموّه برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات الأوائل هنَّأهم خلالها على إنجازهم وتميزهم بين أوائل الثانوية في إمارة دبي، وأعرب خلالها عن فخره بهم شخصياً، منوهاً بتفوقهم الذي وصفه بأنه أيضاً مصدر فخر واعتزاز لدبي، محفزاً سموّه إياهم على الحفاظ على هذا المستوى المتقدم من التحصيل العلمي، ودعاهم لمواصلة الاجتهاد في الاستفادة من مصادر المعرفة المختلفة، ليكونوا أصحاب بصمات إيجابية مؤثرة في محيطهم ومجتمعهم ووطنهم، مؤكداً سموّه أن دبي تتطلع لإسهاماتهم ومشاركاتهم البنّاءة في القريب.



كذلك بعث سموّه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، هنّأهم فيها على ما حققه أبناؤهم من تفوق في المرحلة الثانوية ما مكنهم من أن يكونوا من الفائزين ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي، مؤكداً سموّه أن لأولياء الأمور أن يشعروا بكل الفخر بالإنجاز الطيب الذي حققه أولادهم وبناتهم بكل الجِد والاجتهاد، وبفضل متابعة وتشجيع أولياء الأمور، داعياً إياهم لمواصلة رسالتهم والمسؤولية التي يحملونها تجاه أبنائهم والأخذ بأيديهم على طريق النجاح والتميز ليكونوا مواطنين صالحين لأنفسهم ونافعين لدولتهم.

وتجسّد منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، في تعزيز جودة البيئة التعليمية في إمارة دبي، وتأتي تقديراً لإنجازات الطلبة المتفوقين، وسعياً لتلبية احتياجات الإمارة وأولوياتها المستقبلية من الكفاءات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتعظيماً لمعدلات التوطين، ومواءمةً مع التوجهات الوطنية للتنمية البشرية الإماراتية.