إطلاق سراح مؤسس تليغرام.. واستجواب جديد قريباً قبل البت النهائي في قضيته

أطلق الادعاء الفرنسي سراح الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافيل دوروف، بعد أربعة أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية، ليخضع بذلك لاستجواب جديد أمام القاضي الذي سيقرر ما إذا كان سيوجه إليه اتهامات.

كانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف السبت في مطار لو بورجيه خارج باريس كجزء من تحقيق قضائي تم فتحه الشهر الماضي يتعلق بـ 12 انتهاكا جنائيا مزعوما.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس:”أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل”.

وأفاد مسؤول في وزارة العدل الفرنسية بأنه من المقرر أن يمثل دوروف الآن أمام قاضي تحقيق في محكمة باريس القضائية شمال العاصمة.

ومن المتوقع أن يجرى القاضي مزيدا من التحقيقات مع دوروف البالغ من العمر 39 عاما قبل أن يقرر ما إذا كان سيوجه ضده اتهامات أو اعتباره شاهد ملك في التحقيق ويطلق سراحه.

وفي حالة توجيه اتهامات إلى دوروف، فسيتعين على قاض آخر يعرف باسم قاضي الحريات أن يقرر بشأن ما إذا كان يجب فرض أي قيود على تحركاته أو ما إذا كان يجب عليه دفع كفالة.