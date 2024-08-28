زيلينسكي يتحدث عن وضع بالغ الصعوبة في بوكروفسك شرقي أوكرانيا

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بأن الوضع قرب مدينة بوكروفسك الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تعد مركزاً لوجستياً مهماً في منطقة دونيتسك، أصبح "بالغ الصعوبة".

ولفت الرئيس الأوكراني في مداخلته المسائية إلى أن الوضع في "بوكروفسك وغيرها من أنحاء منطقة دونيتسك بالغ الصعوبة. حيث تتركز هناك الجهود الأساسية لروسيا والعديد الأكبر لقواتها"، مشيراً إلى تقرير لقائد الجيش أولكسندر سيرسكي.

وقتل ستة أشخاص، الأربعاء، بقصف روسي على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن الحاكم المحلي، في منطقة أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت فيها على قرية جديدة.

وقال فاديم فيلاتشكين على تلغرام: "في الصباح، قتل الروس أربعة أشخاص ودمروا منزلاً في قرية إزماييلفكا القريبة جداً من الجبهة".

وسقط جراء هذا القصف ضحايا من عائلة واحدة، وهم والدان وولداهما ويبلغ أحدهما 17 عاماً والآخر و24 عاماً، بحسب النيابة العامة.

وأكد فيلاتشكين أن هجوماً آخر أدى إلى مقتل شخصين بالقرب من تشاسيف يار، وتدمير عشرات المنازل.

ويواجه الجيش الأوكراني صعوبات في مركز القتال في الشرق، حيث تتقدم القوات الروسية تدريجاً منذ عدة أشهر.

وتعلن موسكو السيطرة على قرى صغيرة، من دون أن تحقّق اختراقاً حقيقياً في الوقت الحالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أنها استولت على بلدة كوميتشيفكا الصغيرة، على بعد نحو عشرين كيلومترا جنوب شرق بوكروفسك، وهي مدينة تشكل مركزا لوجستيا مهما وتحاول روسيا الاستيلاء عليها.

وأمرت السلطات الأوكرانية مؤخرا بعمليات إجلاء إلزامية واسعة النطاق مع تقدم القوات الروسية نحو بوكروفسك التي كان يقطنها حوالى 60 ألف شخص.

وقال فيلاتشكين إنه تم إجلاء 2718 شخصا بينهم 392 طفلا، من مناطق القتال الثلاثاء.

وقدّر أيضا أن نحو 38 ألف شخص ما زالوا يعيشون في بوكروفسك والقرى المحيطة بها.

ولكن قال فيلاتشكين إن الخطر قريب جدًا لدرجة أن البنوك في المدينة ستضطر إلى الإغلاق بحلول الأحد.

وأضاف عبر إحدى القنوات الوطنية أن "هذا ينطبق أيضًا على كل المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات للجمهور"، داعيًا السكان إلى الإخلاء "حفاظًا على حياتهم".

وأوضح موظف في مركز للخدمات الإدارية في بوكروفسك، اتصلت به فرانس برس هاتفيا، أنه غير مؤكد ما إذا كانت مؤسسته ستبقى مفتوحة، بينما تقترب القوات الروسية بشكل يومي.

وأوضح الموظف أن "كل شيء يغلق في مدينتنا. كل شيء. لن تكون هناك متاجر مفتوحة. معظمها يغلق أبوابه"، قائلا إنه "لا يعرف ماذا سيحدث".

وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن المنطقة المحيطة بمدينة بوكروفسك هي "الأصعب" وتتركز فيها غالبية الهجمات الروسية.