استحداث مسار نقل يربط جبل النزهة بمحطة طارق

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن استحداث مسار جديد يخدم منطقة جبل النزهة وضاحية الأمير حسن.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن المسار الذي يحمل رقم 66 بدأ تشغيله أمس الثلاثاء، ويربط مناطق جبل النزهة وضاحية الأمير حسن بمحطة طارق الباص سريع التردد مروراً بمستشفى الأمير حمزة.

وأضافت الشركة المملوكة بالكامل لأمانة عمّان، أن المسار ينطلق من دوار النزهة، ثم جسر النزهة، ودوار الضاحية، وإشارات إقليم الوسط، وإشارات الأمير حمزة، وشارع الأمير حمزة، ثم محطة طارق، مشيرة إلى أن المسار تخدمه حافلة واحدة تنطلق كل 20 دقيقة من كل اتجاه.

وبينت أن مسارات الحافلات تستحدث بالتعاون مع دائرة النقل في الأمانة، بناء على دراسات مستمرة تأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين من عدة نوافذ من أهمها دائرة الشكاوى والاقتراحات في الأمانة، إذ يدرسها متخصصون ويقيمون مدى احتياج المنطقة لمسارات نقل عام جديدة.