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الغاء ترخيص مؤسسات النشر والإعلان من هيئة الإعلام

8/28/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النَّشر ودور التَّوزيع ودور النَّشر والتَّوزيع والمكتبة والدِّراسات والبحوث ودور التَّرجمة ودور قياس الرَّأي العام ومكاتب الدِّعاية والإعلان والمطبوعات الدَّورية لسنة 2024م، ونظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص مؤسَّسات النَّشر والإعلان لسنة 2024م.

ويأتي تعديل النِّظامين لغايات تبسيط إجراءات تسجيل المكتبات، وذلك من خلال إلغاء ترخيصها من هيئة الإعلام، والاكتفاء بالتَّرخيص الصَّادر عن الجهات المانحة للتَّرخيص وفقاً للتَّشريعات المعمول بها.


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