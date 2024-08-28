الغاء ترخيص مؤسسات النشر والإعلان من هيئة الإعلام

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النَّشر ودور التَّوزيع ودور النَّشر والتَّوزيع والمكتبة والدِّراسات والبحوث ودور التَّرجمة ودور قياس الرَّأي العام ومكاتب الدِّعاية والإعلان والمطبوعات الدَّورية لسنة 2024م، ونظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص مؤسَّسات النَّشر والإعلان لسنة 2024م.
ويأتي تعديل النِّظامين لغايات تبسيط إجراءات تسجيل المكتبات، وذلك من خلال إلغاء ترخيصها من هيئة الإعلام، والاكتفاء بالتَّرخيص الصَّادر عن الجهات المانحة للتَّرخيص وفقاً للتَّشريعات المعمول بها.
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