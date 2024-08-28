نظام اداري معدل للهيئة البحريَّة الأردنيَّة

نظام اداري معدل للهيئة البحريَّة الأردنيَّة
التاريخ
8/28/2024 3:00:06 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2024م.
ويأتي النظام المعدل لغايات استحداث وحدات تنظيميَّة في الهيئة، وتعديل مسمَّيات بعض الوحدات وإعادة تحديد ارتباطاتها، وتشكيل لجنة للتَّخطيط والتَّنسيق والمتابعة في الهيئة.
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