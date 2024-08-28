المعايعة عضواً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّاقة

المعايعة عضواً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّاقة
التاريخ
8/28/2024 3:00:05 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعيين المهندس محمَّد سليمان عبد الهادي المعايعة عضواً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، وذلك بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
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