أوراسكوم كونستراكشون تربح 70.7 مليون دولار في الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بنسبة 46.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 70.7 مليون دولار، مقارنة بربح 132.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.47 مليار دولار، مقابل إيرادات .56 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

موضوعات“حديد عز” تطلب من بورصة لندن إيقاف على شهادات إيداعها الدولية “القومية للمياه” ترفع أمر إسناد مشروع لـ”المشروعات الصناعية” إلى 1.1 مليار جنيه “سبأ” تضاعف خسائرها إلى 9.1 مليون جنيه في النصف الأول

وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 24.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 49.8 مليون دولار، مقارنة بربح 40.1 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 766.3 مليون دولار، مقابل إيرادات 804.9 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة“أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي”، على توصية أعضاء مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بقيمة 0.2 دولار للسهم الواحد بناءً على القوائم المالية المنتهية في 2023.

ومن المقرر سداد هذه الأرباح خلال شهر أغسطس المُقبل، على أن تدفع أرباح الأسهم بالدولار للمساهمين في بورصة ناسدك دبي، وبالجنيه في بورصة مصر وفقًا لسعر الصرف المعلن في تاريخ مجلس الإدارة المقرر عقده في يوليو المقبل.

وأضافت شركة ((أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى))، عقوداً جديداً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بقيمة 5.2 مليار دولار، بعدما قامت بتجميع 50% من عقود مجموعة ((بيسيكس)) التابعة والتى تمتلك فيها حصة تصل 50%، إلى إجمالى تعاقداتها الأساسية البالغة نحو 3.9 مليار دولار.

وارتفع إجمالى قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة إلى نحو 9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما سجلت ((أوراسكوم)) منفردة نحو 7 مليارات دولار لمشروعاتها تحت التنفيذ بنهاية سبتمبر 2023.