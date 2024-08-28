أوراسكوم كونستراكشون تربح 70.7 مليون دولار في الربع الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بنسبة 46.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 70.7 مليون دولار، مقارنة بربح 132.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.47 مليار دولار، مقابل إيرادات .56 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
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وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 24.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 49.8 مليون دولار، مقارنة بربح 40.1 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 766.3 مليون دولار، مقابل إيرادات 804.9 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة“أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي”، على توصية أعضاء مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بقيمة 0.2 دولار للسهم الواحد بناءً على القوائم المالية المنتهية في 2023.
ومن المقرر سداد هذه الأرباح خلال شهر أغسطس المُقبل، على أن تدفع أرباح الأسهم بالدولار للمساهمين في بورصة ناسدك دبي، وبالجنيه في بورصة مصر وفقًا لسعر الصرف المعلن في تاريخ مجلس الإدارة المقرر عقده في يوليو المقبل.
وأضافت شركة ((أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى))، عقوداً جديداً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بقيمة 5.2 مليار دولار، بعدما قامت بتجميع 50% من عقود مجموعة ((بيسيكس)) التابعة والتى تمتلك فيها حصة تصل 50%، إلى إجمالى تعاقداتها الأساسية البالغة نحو 3.9 مليار دولار.
وارتفع إجمالى قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة إلى نحو 9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما سجلت ((أوراسكوم)) منفردة نحو 7 مليارات دولار لمشروعاتها تحت التنفيذ بنهاية سبتمبر 2023.
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