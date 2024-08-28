منصات تطرح مشروع Begonia Residence فى القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة منصات للتطوير العقارى مشروع“Begonia Residence” فى مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 25 فدان.

قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، إن مشروع“Begonia Residence” بنشاط سكنى متكامل، ويضم عمارات سكنية بارتفاع أرضى و4 أدوار.

موضوعات23 سبتمبر.. عمومية“مدينة مصر” تبحث إبرام عقد معاوضة “أوراسكوم كونستراكشون” تربح 70.7 مليون دولار في الربع الأول “أوراسكوم للتنمية” تبيع مبنى تجاري في“O West” بـ332 مليون جنيه

وأضاف أن النسبة البنائية بالمشروع تبلغ 20%، والباقى مخصص للمساحات الخضراء، ويضم المشروع نادى اجتماعى، وحمام سباحة، وساحة انتظار سيارات تحت الأرض.

وأوضح أن“Begonia Residence” هو المشروع الخامس للشركة، ويأتى إطلاقه فى إطار الخطة التوسعية للشركة بتنويع محفظة استثماراتها سواء فى النشاط أو الموقع.

وأشار إلى أن ((Begonia Residence)) أول مشروعات الشركة السكنية، وطرحته الشركة بأنظمة سداد تبدأ من 5% مقدم، وأقساط تصل إلى 8 سنوات.