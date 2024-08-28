منصات تطرح مشروع Begonia Residence فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة منصات للتطوير العقارى مشروع“Begonia Residence” فى مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 25 فدان.
قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، إن مشروع“Begonia Residence” بنشاط سكنى متكامل، ويضم عمارات سكنية بارتفاع أرضى و4 أدوار.
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وأضاف أن النسبة البنائية بالمشروع تبلغ 20%، والباقى مخصص للمساحات الخضراء، ويضم المشروع نادى اجتماعى، وحمام سباحة، وساحة انتظار سيارات تحت الأرض.
وأوضح أن“Begonia Residence” هو المشروع الخامس للشركة، ويأتى إطلاقه فى إطار الخطة التوسعية للشركة بتنويع محفظة استثماراتها سواء فى النشاط أو الموقع.
وأشار إلى أن ((Begonia Residence)) أول مشروعات الشركة السكنية، وطرحته الشركة بأنظمة سداد تبدأ من 5% مقدم، وأقساط تصل إلى 8 سنوات.
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