24.3 مليار جنيه مبيعات هايد بارك العقارية النصف الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات شركة هايد بارك العقارية للتطوير، بنسبة 280% خلال النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 24.3 مليار جنيه مقارنة مع 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وقالت شركة هايد بارك، فى بيان، إنها حققت مبيعات فى مشروعها بالساحل الشمالى بلغت 14.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، لتأتى ضمن قائمة أكبر 10 شركات تطوير عقارى تعمل فى الساحل الشمالى فى مصر من حيث المبيعات، حيث جاءت فى المركز السابع وفق تقرير“ذا بورد كونسالتينج”.

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وأطلقت شركة هايد بارك العقارية مشروع“سى شور” بالساحل الشمالى، وتم بيع كل مراحل المشروع خلال الساعات الأولى من طرحها للحجز، وآخرها مرحلة“Shoreville” والتى حققت مبيعات بلغت 3 مليارات جنيه.

ويمثل“Seashore” أولى مشروعات شركة هايد بارك العقارية فى منطقة الساحل الشمالى، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتنويع محفظة مشروعاتها وتوسيع نطاقها الجغرافى، ويمتد المشروع على مساحة 240 فدان.