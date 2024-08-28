Wednesday, 28 August 2024 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


24.3 مليار جنيه مبيعات هايد بارك العقارية النصف الأول من 2024

8/28/2024 2:03:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات شركة هايد بارك العقارية للتطوير، بنسبة 280% خلال النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 24.3 مليار جنيه مقارنة مع 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وقالت شركة هايد بارك، فى بيان، إنها حققت مبيعات فى مشروعها بالساحل الشمالى بلغت 14.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، لتأتى ضمن قائمة أكبر 10 شركات تطوير عقارى تعمل فى الساحل الشمالى فى مصر من حيث المبيعات، حيث جاءت فى المركز السابع وفق تقرير“ذا بورد كونسالتينج”.

موضوعات متعلقة “منصات” تطرح مشروع“Begonia Residence” فى“القاهرة الجديدة” 23 سبتمبر.. عمومية“مدينة مصر” تبحث إبرام عقد معاوضة “أوراسكوم كونستراكشون” تربح 70.7 مليون دولار في الربع الأول

وأطلقت شركة هايد بارك العقارية مشروع“سى شور” بالساحل الشمالى، وتم بيع كل مراحل المشروع خلال الساعات الأولى من طرحها للحجز، وآخرها مرحلة“Shoreville” والتى حققت مبيعات بلغت 3 مليارات جنيه.

ويمثل“Seashore” أولى مشروعات شركة هايد بارك العقارية فى منطقة الساحل الشمالى، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتنويع محفظة مشروعاتها وتوسيع نطاقها الجغرافى، ويمتد المشروع على مساحة 240 فدان.

MENAFN28082024000202011048ID1108611714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث