24.3 مليار جنيه مبيعات هايد بارك العقارية النصف الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات شركة هايد بارك العقارية للتطوير، بنسبة 280% خلال النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 24.3 مليار جنيه مقارنة مع 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
وقالت شركة هايد بارك، فى بيان، إنها حققت مبيعات فى مشروعها بالساحل الشمالى بلغت 14.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، لتأتى ضمن قائمة أكبر 10 شركات تطوير عقارى تعمل فى الساحل الشمالى فى مصر من حيث المبيعات، حيث جاءت فى المركز السابع وفق تقرير“ذا بورد كونسالتينج”.
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وأطلقت شركة هايد بارك العقارية مشروع“سى شور” بالساحل الشمالى، وتم بيع كل مراحل المشروع خلال الساعات الأولى من طرحها للحجز، وآخرها مرحلة“Shoreville” والتى حققت مبيعات بلغت 3 مليارات جنيه.
ويمثل“Seashore” أولى مشروعات شركة هايد بارك العقارية فى منطقة الساحل الشمالى، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتنويع محفظة مشروعاتها وتوسيع نطاقها الجغرافى، ويمتد المشروع على مساحة 240 فدان.
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