الحكومة تجهز لطرح 84 فرصة استثمارية لإضافة 48.5 ألف غرفة فندقية

MENAFN - Al-Borsa News) تجهز الحكومة لطرح 84 فرصة استثمارية جديدة بالقطاع السياحى لإضافة 48.5 ألف غرفة فندقية.

وقال المهندس شريف الشربيني، الإسكان، إن الخريطة الاستثمارية السياحية، وخطة الهيئة العامة للتنمية لطرح فرص الاستثمار السياحي، تتضمن 84 فرصة، من شأنها أن تسهم في إتاحة 48.5 ألف غرفة فندقية، هذا إلى جانب 15 ألف غرفة فندقية متوقعة وفقاً للطلبات الحالية لعدد 25 تخصيصا تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستعراض خريطة الاستثمارات السياحية، وعدد من الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى الجمهورية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم استعراض عدد من المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا الاستغلال الأمثل، بحيث يتم العمل على زيادة عدد الفنادق بها، بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي، وإقامة عدد من الفنادق على هذه الأراضي، بحيث يكون لها إطلالة على البحيرات.

وأضاف أنه تم أيضًا استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، من خلال نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء: السياحة والآثار، والإسكان، والاستثمار.