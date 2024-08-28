قلة النوم.. آثاره الخطيرة على الساعة البيولوجية للجسم

MENAFN - Khaberni) خبرني - النوم هو أحد أهم الوظائف الحيوية التي يحتاجها الجسم البشري لكي يحافظ على توازنه الفسيولوجي والنفسي. ولا يمكن أن ننكر أهمية النوم كجزء أساسي من نمط الحياة الصحي والسليم.

إلا أن سوء العادات النومية، والحرمان من النوم، أو حتى اضطرابات النوم، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة البدنية والعقلية. من المعروف أن النوم الكافي والنوعي له دور كبير في المحافظة على الساعة البيولوجية للجسم. فالساعة البيولوجية هي نظام داخلي في الجسم يتحكم في دورات النوم واليقظة، والعديد من العمليات الأيضية والهرمونية الأخرى. ويعتبر تنظيم هذه الساعة البيولوجية أمرًا حيويًا لصحة الجسم وسلامته.

عندما يتعرض الشخص لاضطرابات في النوم، أو يعاني من نقص في عدد ساعات النوم الكافية، فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على الساعة البيولوجية للجسم. فيؤدي إلى اختلال في إيقاع دورات النوم واليقظة، وبالتالي اضطراب في العديد من العمليات الفسيولوجية الأخرى التي تعتمد على هذه الساعة البيولوجية.

من أبرز الآثار السلبية لنقص النوم على الساعة البيولوجية للجسم:

1- اضطرابات في إفراز الهرمونات: يؤدي نقص النوم إلى اختلال في إفراز العديد من الهرمونات المهمة، مثل هرمون الكورتيزول والأنسولين وهرمون النمو. وهذا بدوره يؤثر على العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

2- زيادة التعب والإرهاق: عندما يعاني الشخص من نقص النوم، فإنه يشعر بالتعب والإرهاق طوال اليوم، حتى بعد الاستيقاظ من النوم. وهذا بسبب اختلال الساعة البيولوجية والتي تؤدي إلى اضطراب دورات النوم واليقظة.

3- زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري: الحرمان من النوم له آثار سلبية على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

4- انخفاض المناعة: النوم له دور مهم في تقوية الجهاز المناعي. ولذلك فإن نقص النوم يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي وزيادة عرضة الشخص للإصابة بالأمراض المختلفة.

5- زيادة الوزن وصعوبة إنقاصه: تؤثر اضطرابات النوم على إفراز بعض الهرمونات المسؤولة عن الشهية والشعور بالجوع، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وصعوبة إنقاصه.

6- مشاكل في التركيز والذاكرة: كما أن نقص النوم له تأثير سلبي على وظائف الدماغ المعرفية، مثل القدرة على التركيز والتذكر والإبداع.



