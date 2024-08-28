سهيل المطوع يتصدر قائمة الحراس الأكثر تصدياً للكرات في الجولة الأولى لدوري أدنوك

تصدر حارس مرمى دبا الحصن سهيل عبد الله المطوع قائمة الحراس الأكثر تصدياً للكرات في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين موسم 2024-2025 وبلغ مجموع التصدي للكرات بالجولة الأولى 8، وشارك حارس مرمى دبا في 109 بزمن لعب بلغ 9802 دقيقة.

وحل حارس مرمى خورفكان أحمد حمدان في المركز الثاني حيث بلغ مجموع التصدي للكرات بالجولة الأولى 5، وخاض حمدان 91 مباراة بزمن لعب بلغ 8199 دقيقة، وفي المركز الثالث حل فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس وبلغ مجموع التصدي للكرات بالجولة الأولى 4، وبلغ مجموع المباريات التي شارك فيها الظنحاني 272 مباراة بزمن لعب 24326 دقيقة.

ونال عيسى أحمد حارس مرمى كلباء المركز الرابع وبلغ مجموع التصدي للكرات بالجولة الأولى 3، وشارك في 110 مباراة بزمن لعب 9803 دقيقة، بينما جاء حارس مرمى البطائح درويش أحمد في المركز الخامس وبلغ مجموع التصدي للكرات بالجولة الأولى 3 ، بمجموع مباريات 91 وبزمن لعب فعلي بلغ 8175 دقيقة.











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