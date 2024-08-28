يوسف الحمادي عضواً بالمجلس التنفيذي «الآسيوي» للرياضات الجوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، عن اختيار يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، عضواً في المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية.
وأكد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن اختيار الحمادي مكسب، ليس للنشاط الآسيوي فحسب، بل للنشاط الدولي، ووجوده في هذا التجمع الآسيوي، يؤكد قدرات أبناء الإمارات، وثقة الجميع بهم، وأسرة الرياضات الجوية بالإمارات تهنئ الحمادي بهذا المنصب القاري الكبير.
من جانبه، قال محمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية، إن الاختيار صادف أهله، لأن الحمادي يملك من الخبرات التراكمية، ما يشكل إضافة جديدة للرياضات الجوية الآسيوية، وسينعكس هذا بدوره على الرياضات الجوية الدولية، مشيراً إلى أن بصماته وجهوده واضحة للعيان، على مختلف الأصعدة، محلياً وعربياً وإقليمياً وقارياً ودولياً، بل اقترن اسمه بكل النجاحات التي تحققت في الرياضات الجوية.
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