يوسف الحمادي عضواً بالمجلس التنفيذي «الآسيوي» للرياضات الجوية

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، عن اختيار يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، عضواً في المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية.

وأكد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن اختيار الحمادي مكسب، ليس للنشاط الآسيوي فحسب، بل للنشاط الدولي، ووجوده في هذا التجمع الآسيوي، يؤكد قدرات أبناء الإمارات، وثقة الجميع بهم، وأسرة الرياضات الجوية بالإمارات تهنئ الحمادي بهذا المنصب القاري الكبير.

من جانبه، قال محمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية، إن الاختيار صادف أهله، لأن الحمادي يملك من الخبرات التراكمية، ما يشكل إضافة جديدة للرياضات الجوية الآسيوية، وسينعكس هذا بدوره على الرياضات الجوية الدولية، مشيراً إلى أن بصماته وجهوده واضحة للعيان، على مختلف الأصعدة، محلياً وعربياً وإقليمياً وقارياً ودولياً، بل اقترن اسمه بكل النجاحات التي تحققت في الرياضات الجوية.

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