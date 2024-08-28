رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم - خلال اتصال هاتفي - معالي البروفيسور محمد يونس بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً للحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وأعرب سموه عن خالص تمنياته لمعالي محمد يونس بالتوفيق والنجاح في مهامه لخدمة وطنه وشعبه الصديق..وتطلعه إلى العمل معاً خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

من جانبه أعرب معالي محمد يونس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته..متمنياً لدولة الإمارات دوام التطور والرخاء .. مؤكداً حرصه على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والبناء على ما يجمعها من علاقات متينة لما فيه الخير لشعبيهما.

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