رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم - خلال اتصال هاتفي - معالي البروفيسور محمد يونس بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً للحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية.
وأعرب سموه عن خالص تمنياته لمعالي محمد يونس بالتوفيق والنجاح في مهامه لخدمة وطنه وشعبه الصديق..وتطلعه إلى العمل معاً خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.
من جانبه أعرب معالي محمد يونس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته..متمنياً لدولة الإمارات دوام التطور والرخاء .. مؤكداً حرصه على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والبناء على ما يجمعها من علاقات متينة لما فيه الخير لشعبيهما.
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