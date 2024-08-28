ليفربول يتوصل لاتفاق لضم جناح يوفنتوس حتى 2028

توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي بشأن ضم فيديريكو كييزا إلى قلعة (آنفيلد)، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء.

وكشف الموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية أن قيمة الصفقة تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، علاوة على مبلغ إضافي قدره 5ر2 مليون إسترليني بناء على أداء اللاعب الإيطالي مع ليفربول.

كان كييزا قد وافق بالفعل من حيث المبدأ على الانتقال لملعب أنفيلد وأن ليفربول مستعد لعرض عقد لمدة 4 أعوام.

وتتم إجراءات الصفقة بسرعة لاسيما وأنه لم يعد متبقيا سوى 3 أيام فقط على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









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