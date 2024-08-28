«ميتا» تغلق استوديو الواقع المعزز «ميتا سبارك»

أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمس»، اليوم، أنه من المقرر غلق منصة «ميتا سبارك» للواقع المعزز اعتباراً من 14 يناير.



ووفقاً لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي قرار غلق منصة ميتا سبارك الخاصة بأدوات ومحتوى الطرف الثالث، في إطار جهودها الأكبر لإيلاء أولوية للاستثمارات في مجالات ومنتجات أخرى.

غير أن تأثيرات الواقع المعزز الخاصة بالطرف الأول التي أنشأتها وتمتلكها ميتا سوف تبقى، وسوف يتمكن المستخدمون من الوصول لها عبر تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وماسنجر.

وأشارت ميتا، في بيان، إلى أن قرار غلق منصة ميتا سبارك اتخذ عقب تقييم شامل، وأنها تحول الموارد إلى الجيل المقبل من الخبرات عبر عناصر الشكل الجديدة مثل النظارات.

ووفق الشركة، سوف تتم إزالة تأثيرات الواقع المعزز على ميتا سبارك التي أنشأها ويمتلكها مطورون الطرف الثالث، بما في ذلك علامات تجارية ومجتمع مطوري الواقع المعزز، من منتجات ميتا بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وماسنجر.