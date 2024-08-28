«ميتا» تغلق استوديو الواقع المعزز «ميتا سبارك»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمس»، اليوم، أنه من المقرر غلق منصة «ميتا سبارك» للواقع المعزز اعتباراً من 14 يناير.
ووفقاً لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي قرار غلق منصة ميتا سبارك الخاصة بأدوات ومحتوى الطرف الثالث، في إطار جهودها الأكبر لإيلاء أولوية للاستثمارات في مجالات ومنتجات أخرى.
غير أن تأثيرات الواقع المعزز الخاصة بالطرف الأول التي أنشأتها وتمتلكها ميتا سوف تبقى، وسوف يتمكن المستخدمون من الوصول لها عبر تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وماسنجر.
وأشارت ميتا، في بيان، إلى أن قرار غلق منصة ميتا سبارك اتخذ عقب تقييم شامل، وأنها تحول الموارد إلى الجيل المقبل من الخبرات عبر عناصر الشكل الجديدة مثل النظارات.
ووفق الشركة، سوف تتم إزالة تأثيرات الواقع المعزز على ميتا سبارك التي أنشأها ويمتلكها مطورون الطرف الثالث، بما في ذلك علامات تجارية ومجتمع مطوري الواقع المعزز، من منتجات ميتا بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وماسنجر.
MENAFN28082024000110011019ID1108610961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.