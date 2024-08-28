بقيمة ناهزت مليار دولار.. بافيت يواصل التخلص من أسهم «بنك أوف أمريكا»

واصلت شركة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت تقليص حصتها في بنك أوف أمريكا، مع بيع أسهم إضافية في ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة مقابل 982 مليون دولار.

كشفت شركة بيركشاير هاثاواي عن أحدث عمليات البيع في ملف تنظيمي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إذ أوضحت المبيعات التي تمت في 23 و26 و27 أغسطس.

وتمت عمليات البيع من خلال 3 معاملات منفصلة، فقد جرت الأولى في 23 أغسطس وشملت نحو 6.75 ملايين سهم، وشهدت المعاملة الثانية، في 26 من الشهر ذاته، بيع 10.97 ملايين سهم، في حين شملت عملية البيع الأخيرة، في 27 من الشهر الجاري، بيع نحو 6.93 ملايين سهم.

وتظل بيركشاير هاثاواي أكبر مساهم في البنك، إذ تمتلك 903.8 ملايين سهم بقيمة 35.9 مليار دولار، استناداً إلى سعر إغلاق الثلاثاء.

وبذلك، خفضت «بيركشاير هاثاواي» حصتها الإجمالية في «بنك أوف أمريكا» بنحو 13% في سلسلة من عمليات البيع بدأت منتصف الشهر الماضي، حصلت من خلالها على إيرادات إجمالية 5.4 مليارات دولار، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرج».

وكانت بيركشاير هاثاواي قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها باعت نحو 19.2 مليون سهم في البنك مقابل 779 مليون دولار خلال الفترة ما بين 30 يوليو و1 أغسطس الجاري.

وفي الشهر الماضي باعت الشركة نحو 33.9 مليون سهم في بنك أوف أمريكا مقابل نحو 1.48 مليار دولار عبر معاملات متعددة.

بدأت الشركة المملوكة للملياردير وارن بافيت الاستثمار في بنك أوف أمريكا في عام 2011، إذ اشترت بما قيمته 5 مليارات دولار من الأسهم، في وقت كان العديد من المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن احتياجات البنك الرأسمالية.

يحتل وارن بافيت المركز السادس في قائمة فوربس لأغنياء العالم بثروة قدرها 144.9 مليار دولار، في حين تعد بيركشاير هاثاواي ثامن أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية 934.5 مليار دولار.

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